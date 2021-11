Warum Brandenburg-Serie „Warten auf’n Bus“ vom RBB so erfolgreich ist 

Neu Falkenrehde

Die Brandenburg-Serie wurde im havelländischen Neu Falkenrehde gedreht, Hannes und Ralle reden über Gott und die Welt, ab und zu stößt Kathrin als Busfahrerin dazu, gespielt von Jördis Triebel.

Frau Triebel, Herr Kramer, Herr Zehrfeld, auch in der zweiten Staffel von „Warten auf’n Bus“ geht es um Melancholie und Scheitern. Wenn Ralle und Hannes wirklich eine Frau oder einen Job fänden, dann gäbe es nichts mehr zu erzählen, oder?

Felix Kramer: Ja, das Scheitern ist wichtig. Ich möchte als Zuschauer Geschichten sehen, in denen es nicht sofort klappt, dadurch entsteht Spannung.

Jördis Triebel: Aber es braucht dabei immer Herzenswärme!

Ronald Zehrfeld: Wir reden hier von einem schmalen Grat. Für Hannes, den ich spiele, ist es eine Chance, bei Tesla anzufangen. Er kommt von seinem ersten Arbeitstag zurück, schwärmt von der Atmosphäre des Weltunternehmens – muss dann aber zugeben, dass er den Job nicht bekommen hat. Wo liegt nun das Glück? In diesem großen Laden mitzumischen, oder zurückzudürfen aufs Dorf, wo er ganz unverstellt mit seinem Kumpel Ralle quatschen kann? Ralle, der ihm sagt: Wir beiden sind zusammen komplett. Das ist eine Liebeserklärung.

„Warten auf’n Bus ist letztes Aufbäumen“

Könnten Frauen auch so unverstellt und rüde miteinander reden wie Hannes und Ralle, oder gäbe es dort einen anderen Ton?

Triebel: Frauen können das auch, denke ich. Doch wahrscheinlich würden sie sich nicht auf die Fresse hauen.

Zehrfeld: Aber Kratzen und Haare ziepen schon! (Alle lachen)

Es wird derzeit viel über Identität, diverse Geschlechter und verschiedene Hautfarben geredet. Ist „Warten auf’n Bus“ ein letztes Aufbäumen gegen den Abschied vom sprichwörtlich „Alten weißen Mann“?

Kramer: Ich glaube, dass wir in Zeiten leben, in denen das theoretisch alles besprochen ist, und wir wissen, wie es zu sein hat, aber es lässt sich noch nicht eins zu eins in den Alltag übertragen. Das ist so, als würde jemand aufhören zu rauchen. Es muss erstmal eine Gegenbewegung geben, „raucht jetzt extra alle ganz viel!“, und dann pegeln wir uns ein.

Triebel: Es gibt eine Folge in der zweiten Staffel, in der es genau um diese neuen Identitäten geht: Da wird besprochen, wie oft man das „-innen“ erwähnen muss oder was ältere weiße Männer heute überhaupt noch sagen dürfen. Und es gibt Hannes, der total an sich zweifelt, weil er eigentlich nicht mehr weiß, wie er sich Frauen gegenüber benehmen soll.

Lassen sich solche ehrlich ratlosen Diskussionen nur noch auf dem Dorf führen, nicht mehr in der vorgeblich so aufgeklärten Großstadt?

Kramer: Doch, die Bushaltestelle ist ja auch nur eine andere Form von Spätkauf oder Eckkneipe. Die Bushaltestelle ist universell, die könnte auch in China stehen.

Trotzdem strebten Künstlerinnen und Künstler seit jeher in die Großstadt, New York und Paris gelten immer noch als Urzellen der Künste…

Kramer: Wirklich? Es gibt doch gerade einen riesigen Drang, hinaus aufs Land zu ziehen.

Triebel: Natürlich hat man als Künstlerin in der Großstadt mehr Gelegenheit, Menschen zu beobachten, das kann die eigene kreative Arbeit sehr inspirieren.

Zehrfeld: Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ich brauche die Stadt. Heute sage ich, dass ich mich in fünf Jahren nicht mehr in der Stadt sehe. Ich möchte raus.

Triebel: Das hat aber auch etwas mit dem Alter zu tun, oder?

Kramer: Man kann sowohl in der Stadt und als auch auf dem Land unglücklich werden, der Wohnort ist keine Garantie für irgendetwas. Diese Romantik, vom Dorf zu schwärmen, klingt schön, doch ab November wird es um 16 Uhr dunkel. Da muss man stabil sein.

Erst online, dann im TV zu sehen Jördis Triebel wurde am 30. Oktober 1977 in Ost-Berlin geboren. Sie spielte u. a. in den Serien „Bad Banks“ und „Dark“ mit. Ronald Zehrfeld kam am 15. Januar 1977 in Ost-Berlin zur Welt. Er hat z.B. in „Barbara“ und „Der Staat gegen Fritz Bauer“ mitgespielt. Felix Kramer wurde am 23. März 1973 in Ost-Berlin geboren. Zu sehen waren er beispielsweise in der Serie „Dogs of Berlin“ und im Film „Freies Land“ Zu sehen ist die zweite Staffel von „Warten auf’n Bus“ ab diesem Samstag, 6. November, online in der ARD-Mediathek. Im RBB-Fernsehen werden alle sieben Folgen nacheinander am 13. November ab 20.15 Uhr gezeigt.

Welcher Reiz lag für Sie im Drehbuch dieser optisch so minimal und sprachlich sehr nüchtern gehaltenen Serie?

Triebel: Wir drei kennen uns von der Schauspielschule, da ist es eine große Freude, etwas zusammen zu machen. Außerdem durfte ich in dieser Serie zum ersten Mal in meinem Dialekt sprechen. Fast eine Befreiung (lacht). Wenn man den eigenen Dialekt spricht, spielt man ganz anders. Persönlicher. Und eben auch reduzierter.

Sehen Sie Ralle und Hannes als Karikatur, oder stammen die beiden wirklich aus dem ostdeutschen Alltag?

Kramer: Natürlich gibt es solche Männer, doch das ist auch eine Altersfrage. Ronald und ich haben die Wende erlebt, als wir voll auf der Überholspur waren. Mein Bruder ist fünf Jahre älter und redet über ganz andere Sachen als wir. Wenn du schon studiert hast und dich in der DDR einnorden wolltest, ist das was anders, als wenn du nur den ersten Kuss in der DDR hattest, denn der ist überall gleich aufregend.

Triebel: Selbst ich mit meinen elf Jahren hatte bei der Wende Angst, weil ich sah, wie um mich herum die alte Welt zusammenbrach. Ich habe bei meinen Eltern erlebt, wie sie sich komplett neu orientieren mussten, weil sie nie gelernt haben, sich zu „verkaufen“.

Kramer: Das Gefühl von Minderwert zieht sich durch beide Staffeln, das ist sicher auch vererbt. Die Ostdeutschen suchen immer noch nach ihrer Identität, und manche greifen wieder auf die Vergangenheit zurück. Sogar Jugendliche gründen ja heute Schwalbe-Klubs, die zuletzt der Opa gefahren hat. Sie sind Ostianer geworden und idealisieren die ostdeutschen Symbole.

Zehrfeld: Ich finde es schwierig, bei „Warten auf’n Bus“ von ostdeutsch und westdeutsch zu sprechen, weil wir hier eine Generation zeigen, die fast genau zur Hälfte im Osten und im Westen gelebt hat...

Würden Hannes und Ralle ihr Kreuz am Ende bei der AfD machen? Sie fühlen sich abgehängt, es ist denkbar, dass sie mit dieser Protestwahl ein Zeichen an „die da oben“ setzen wollen.

Zehrfeld: Natürlich fragen sich die beiden, wo sie sich einsam fühlen und wo sie gehört werden. Auch 1933 haben sich viele Leute nicht mehr gehört gefühlt, darum haben sie eine furchtbare Wahl getroffen. Wir müssen uns gegenseitig in die Augen schauen, wenn wir über unsere Probleme reden, ohne auf andere herabzublicken. Das machen Hannes und Ralle an der Bushaltestelle: Sie sehen sich an, reden offen und grenzen keinen aus. Darum glaube ich, dass sie davor geschützt sind, AfD zu wählen.

Von Lars Grote