Warum Enkeltrick-Betrüger es immer wieder versuchen – auch im Havelland

Havelland

Die Polizei macht sich Sorgen: Allein in den letzten Wochen fielen gleich mehrere Senioren im Havelland auf telefonische Trickbetrüger rein, die sich als Polizisten ausgaben. Dabei läuft die Masche immer nach demselben Muster ab. „Mit Schockanrufen werden die Opfer gefügig gemacht“, erzählt Juliane Mutschischk von der Polizeidirektion West.

Erst am vergangenen Montag wurde ein Senioren-Ehepaar aus Rathenow mit dem „Enkeltrick“ betrogen und verlor auf diese Weise mehrere zehntausend Euro. Es war innerhalb von 14 Tagen bereits der zweite Fall in der Optikstadt, den Beamte aufnehmen mussten. Auch beim ersten Fall belief sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro.

Oft falsche Polizisten am Telefon

Dabei benutzen die Täter verschiedene Geschichten, um an das Geld der Opfer zu kommen. Eine Variante, so die Erfahrung der Polizei, lautete: Eine angebliche Polizistin teilte mit, dass man zwei Männer festgenommen habe und ein Dritter noch fehle, so die Erzählung einer Geschädigten. Nun bestehe die Gefahr, dass die Angerufene ausgeraubt werden könnte und die Polizei sie schützen wolle. In das Gespräch schaltete sich ein weiterer angeblicher Polizist mit ein. Gemeinsam brachten sie zum Ausdruck, dass man die EC-Karte der Dame nebst PIN-Nummer benötige, um diese zu sichern.

Die Betrüger melden sich per Telefon bei den älteren Leuten. Quelle: dpa

Die Dame schenkte den Anrufern Glauben und teilte die PIN-Nummer mit, so steht es im Bericht der Kripo. Ebenso bestätigte sie auf Nachfrage, dass sie Geld im Hause habe. Die Betrüger forderten die Frau nun auf, Geld und EC-Karte bereitzulegen, ein „Kollege“ würde vorbeikommen und die Sachen abholen. Kurze Zeit später, gegen 21.30 Uhr, erschien dann ein dunkel gekleideter Mann mit Pudelmütze und gelb-buntem Mund-Nasen-Schutz bei der Frau. Der Mann nahm das Geld, mehrere tausend Euro und die EC-Karte an sich und verschwand.

Wie sich im Zuge der Anzeigenaufnahme herausstellte, wurde bereits kurz darauf zweimal Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Polizei nahm Anzeige wegen Amtsanmaßung und Betruges auf. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei in Potsdam.

Geld und PIN-Nummern werden „abgefischt“

Eine der bekanntesten Geschichten, die von den Tätern erzählt wird, ist der sogenannte Enkeltrick. Ein Potsdamer Senior erhielt den Anruf einer Frau, die sich als Familienangehörige ausgab. Diese teilte mit, gerade bei einem Notar zu sitzen und für den Kauf einer Wohnung mehrere tausend Euro zu benötigen und bat um Unterstützung. Der Rentner begab sich daraufhin zur Bank und holte eine große Summe ab.

Für die Kripo sind die Anrufer, die sich wohl im Ausland aufhalten, schwer ermittelbar, deshalb sucht die Polizei nach den Geldüberbringern: Die Frau war etwa 165 cm, 30 bis 35 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatte dunkle Haare, sprach hochdeutsch, hatte ein attraktives Erscheinungsbild, so die Beschreibung eines Opfers. Im Fall Rathenow trug sie einen hellgrauen, schwarz melierten, dreiviertel langen Mantel mit Pelzkragen. Die Frau scheint sich derzeit im Havelland und in Potsdam aufzuhalten.

Angeblich ein Auto ersteigert

Beim Rathenower Ehepaar rief ein angeblicher Enkel an, der vorgab, ein Auto ersteigert zu haben. Dafür benötige er nun jedoch sehr kurzfristig eine fünfstellige Summe, die er sogar noch diese Woche zurückzahlen könne. Den Angerufenen wurde aufgetragen, sich von ihrer Wohnanschrift in Rathenow aus auf den Weg zur Theodor-Lessing-Straße 23 zu machen, wo eine Frau das Geld entgegennehmen werde.

Den Namen der Frau konnte der Mann dort jedoch nicht finden, als er am frühen Nachmittag an die angegebene Adresse ging. Stattdessen kam ihm eine unbekannte Frau entgegen, die behauptete, dass sie diejenige sei, die sein Enkel geschickt habe. Sie nahm das Geld entgegen und entfernte sich in Richtung Stadtzentrum. Die Täterbeschreibung von Rathenow passt auch zu Fällen in Potsdam.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wahrscheinlich dieselbe Täterin nahm einer Seniorin in der Immanuel-Kant-Straße in Rathenow bereits Mitte Januar einen höheren Betrag ab. Als die Täter die Seniorin noch mal mit einer weiteren erfundenen Geschichte zur Bank schickte, wurde ein Bankangestellter aufmerksam und informierte die Polizei. Zu einer erneuten Geldübergabe kam es nicht. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Ermittlung eingeleitet.

Täter sprechen meist akzentfrei

Beliebt sei, so Juliane Mutschischk von der Polizeidirektion West, auch folgende Geschichte: Eine Unbekannte teilte mit, dass die Tochter einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution verlangt wird. Als die Angerufene alles hinterfragte, wurde das Gespräch beendet. Danach reagierte die Seniorin weiterhin völlig richtig. Sie rief die Potsdamer Polizei an und ihre Tochter. Hier bestätigte sich der Betrugsverdacht. In beiden Fällen wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Vorsicht Falle, vor allem für Senioren im Havelland: „Die Kombination aus Schock, Drohungen und Mitleid gegenüber dem vermeintlichen Angehörigen soll die oftmals älteren Opfer dazu bringen, den Wahrheitsgehalt nicht zu hinterfragen und Geld herauszugeben“, erzählt Polizeibeamtin Juliane Mutschischk. Die Täter würden oft akzentfrei sprechen und wären dabei rhetorisch begabt.

Von Ulrich Hansbuer