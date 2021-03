Warum die Corona-Bilanz den Landrat in Trauer versetzt

Havelland

Das Jahr 2020 sollte anders verlaufen – und das Jahr 2021 war auch anders geplant. Corona hat den Kreis in einen anderen Takt versetzt. Die MAZ erinnert sich mit Landrat Roger Lewandowski an die vergangenen Monate.

Wenn sich Landrat Roger Lewandowski an die vergangenen zwölf Monate im Corona-Modus zurückerinnert, dann denkt er insbesondere an die vielen Einschränkungen, die den Alltag von Grund auf verändert haben. Auch wenn die Einschränkungen den Menschen im Havelland viel abverlangt haben, gewinnt Roger Lewandowski dem auch eine gute Seite ab: „Ich denke an viele engagierte Havelländerinnen und Havelländer, die anderen in dieser Zeit zur Seite stehen.

Es waren schwierige Entscheidungen zu treffen. Die schwierigsten waren in dieser Region die starken Einschränkungen für Besuche in Senioreneinrichtungen oder Krankenhäusern, sagt Lewandowski in der Rückschau. „Für die Bewohner oder Patienten, die oftmals alleine in ihrem Zimmer sind, waren die Kontaktbeschränkungen besonders schwierig“. Zum Schutz dieser besonders gefährdeten Personengruppen sei das aber notwendig gewesen.

Schwere Entscheidungen

Und noch ein einschneidendes Thema gibt es für den Landrat: „Die Entscheidungen zu vorübergehenden Schließungen von Kitas oder Schulen waren und sind immer schwer. Einerseits löst man die Kinder und Jugendlichen aus ihrem gewohnten Umfeld und trennt sie von ihren Freunden, andererseits entstehen dadurch zusätzliche Belastungen für die Eltern.“

Lewandowski macht sich nichts vor, der Lockdown im Frühjahr 2020 und der aktuelle Lockdown hinterlassen Spuren, „besonders bei Kultur, Tourismus, Gastronomie sowie großen Teilen des Einzelhandels.“ In diesen Branchen seien viele Menschen im Kreis trotz der Corona-Hilfen in finanzielle Schwierigkeiten geraten und kämpfen um ihre Existenz.

Im Gesundheitsamt des Kreises halfen auch Bundeswehrsoldaten aus. Quelle: U. Hansbuer

In der Kreisverwaltung änderte sich während der Krise die Arbeit. „Der Besucherverkehr zum Beispiel wird größtenteils über Terminvergaben gesteuert, was bisher gut klappt. Außerdem haben wir die Telearbeit, also das Arbeiten von zu Hause, weiter ausgeweitet. Auch hier haben wir hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht.“

Guter Job

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, so schätzt es der Landrat ein „machen auch in der Corona-Pandemie einen tollen Job.“ Am meisten gefordert seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die bei Bedarf auch Unterstützung aus anderen Ämtern sowie von der Bundeswehr bekommen. Lewandowski: „Ihnen gilt mein besonderer Dank.“

Inwieweit sich die Schließzeiten von Schulen und Kitas zudem auf die Bildung sowie auch die sozialen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen auswirken werden – da will Roger Lewandowski vorerst keine Prognose abgeben. „Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Nutzung digitaler Lösungen als zusätzliche Möglichkeit auch nach Corona weiter Verwendung finden wird.“

Das Kulturzentrum verlegte Veranstaltungen in die Havellandhalle Quelle: Sylwet

Manchmal spornen Krisen, wie die Corona-Pandemie eine ist, zu besonderen Leistungen an. Was Landrat Lewandowski im zurückliegenden Jahr immer wieder erfreut und beeindruckt hat, sei der Zusammenhalt der Havelländerinnen und Havelländer gewesen. Ich hatte stets den Eindruck, dass alle an einem Strang ziehen, um diese schwierige Lage gemeinsam zu meistern.“

Viel Vertrauen

Das gelte etwa für die Städte und Gemeinden im Landkreis, die medizinischen Einrichtungen sowie die politischen Mandatsträger. „Mit ihnen können wir Probleme in vertrauensvoller Zusammenarbeit in enger Abstimmung besprechen. Auch die Bürgerinnen und Bürger, die in den meisten Fällen verantwortungsbewusst die Corona-Einschränkungen beachten, tragen einen wichtigen Anteil.“

Das Negativerlebnis schlechthin sind aber die Todesfälle. „Besonders tragisch ist, dass in unserem Landkreis bis zum 2. März 143 Personen mit Covid-19 verstorben sind.“ Und die Inzidenzwerte beobachtet Lewandowski nach wie vor genau: „Besorgniserregend waren für mich die hohen Werte unseres Landkreises um den Jahreswechsel.“

Vereine, hier der RC Havelland, unterstützten die Havelland Kliniken. Quelle: Joachim Wilisch

Corona und kein Ende? Wann wird das Leben im Landkreis wieder so verlaufen, wie es vor dem Ausbruch Anfang 2020 war? Lewandowski denkt, dass die Corona-Pandemie das Havelland in einigen Bereichen und mit ein paar Einschränkungen noch durch das Jahr 2021 begleiten wird. „Ich bin jedoch auch optimistisch, dass wir durch das nun verstärkte Impfgeschehen viele lieb gewonnenen Freiheiten nach und nach wiedergewinnen werden.“

Von Joachim Wilisch