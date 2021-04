Warum sich Michael Koch auf die neue Aufgabe im Havelland freut

Rathenow

Er folgt damit Henning Kellner, der mittlerweile im Ruhestand ist. Landrat Lewandowski freut sich über den neuen Beigeordneten an seiner Seite. „Er hat sich als beste Option erwiesen“, sagte Lewandowski am Tag der Wahl im Kreistag. Beigeordnete werden im Kreistag auf Vorschlag des Landrates gewählt. Michael Koch ist nun vorerst am Ziel seiner Wünsche.

Er strebte schon länger politische Verantwortung auf der kommunalen Ebene an. Nachdem er die Bürgermeisterwahl in Brieselang nicht für sich entscheiden konnte, folgten einige Monate im Büro des Staatssekretärs im Bundeslandwirtschaftsministerium, Uwe Feiler. Vorher war er 2019 einige Monate als Nachrücker Abgeordneter im Landtag und zudem Vorsteher des Bundestagsbüros von Uwe Feiler. Zudem war Koch in der Brieselanger Gemeindevertretung.

Die Rochade

Die Kontrollfunktion, die Abgeordnete ausüben müssen, tauscht Koch nun mit der Rolle der Verwaltungsspitze im Kreis ein. Koch muss ein großes Aufgabengebiet bewältigen und er wird wenig Zeit haben, sich in Ruhe einzuarbeiten. Das Dezernat für Ordnung und Verkehr, Umwelt sowie Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung muss sich insbesondere darum bemühen, die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.

Das gilt auch für die Geflügelgrippe. Noch hat es bei beiden Tierseuchen keine Fälle im Kreis gegeben. Doch schon der Vorgänger von Michael Koch hat viel daran gesetzt, Vorbeugemaßnahmen zu initiieren.

Michael Koch bei der Ernennung am vergangenen Freitag. Quelle: Landkreis Havelland

Nicht leicht wird Koch es auch mit den Aufgaben im Umweltamt haben. Hier steht insbesondere die Einführung der Gelben Tonne im Austausch zum Gelben Sack an. Dabei sind komplizierte Verhandlungen mit dem Entsorgungssystem DSD zu führen, juristische Auseinandersetzungen können nicht ausgeschlossen werden. Ebenso soll die Abfallentsorgung im Kreis für die kommenden Jahre gesichert werden.

Viel Zuversicht

Der neue Beigeordnete geht mit einer Portion Optimismus an die neue Aufgabe heran. „Ich sehe der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen, dem Kreistag, der Bürgerschaft, aber auch Akteuren wie Havellandwirte oder auch den Amtsdirektoren und Bürgermeistern mit Zuversicht entgegen“, so Michael Koch, der als Beigeordneter auch den Landrat vertritt.

Acht Jahre war er im Abgeordnetenbüro von Uwe Feiler. „Dieser Abschied fällt mir schwer.“

Koch ist Förderer der Kreispartnerschaften, die ihm auch weiter am Herzen liegen.

Von Joachim Wilisch