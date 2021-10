Was ist los am Wochenende im Havelland? MAZ-Redakteure geben Tipps

Havelland

Alleine durch den Wald laufen? In Gruppen und Halloweenkostüm durch den Ort ziehen? Oder Museen der Region erkunden? Alles möglich im Havelland an diesem Wochenende. MAZ-Mitarbeiter geben ihren persönlichen Tipp ab.

Redaktionsleiter Sebastian Morgner Quelle: Enrico Kugler

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: In der Altstadt von Nauen befinden sich zahlreiche Gebäude, die teilweise bis ins Mittelalter zurück datieren. Eines davon ist die Kirche St. Jacobi aus dem 15. Jahrhundert, ein Bauwerk der Backsteingotik. Am Sonnabend kann man sich bei der Historische Stadtführung mit dem Nachwächter davon überzeugen (18 Uhr). Treff ist am Rathaus.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und noch einen Tipp hält Sebastian Morgner bereit. Er meint: Auf geht’s in die Pilze. Die Naturwacht Westhavelland lädt zum gemeinsamen Pilzesammeln ein. Treffpunkt ist am Sonnabend in Rathenow der Parkplatz an der Bammer Landstraße am Abzweig zum Wolzensee. Beginn ist 10 Uhr. Ich bin gespannt, wie schnell sich die Körbe füllen und welche leckere Kost daraus entsteht.

Nadine Bieneck Quelle: Friedrich Bungert

Nadine Bieneck, Redakteurin: Die Freiwillige Feuerwehr aus Klein Behnitz lädt am Sonnabend zum Herbstfeuer ein. Das beginnt um 17.45 Uhr mit einem Fackelumzug, der Treffpunkt ist vor der Kirche. Die Kameradinnen und Kameraden haben natürlich auch für das leibliche Wohl vorgesorgt.

Markus Kniebeler Quelle: Friedrich Bungert

Markus Kniebeler, Redakteur: Im Optik-Industriemuseum Rathenow ist am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr jede Menge los. Am Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ gibt es viele Mit-Mach-Aktionen für Jung und Alt. Und um 15 Uhr wird die Ausstellung „Verdrängung, Enteignung, Neuanfang“ eröffnet.

Andreas Kaatz Quelle: Friedrich Bungert

Andreas Kaatz, Redakteur: Es gibt wieder einen schönen Anlass, das Schloss Paretz zu besuchen. Im Rahmen der Aktion „Feuer und Flamme für unsere Museen“ können Besucher am Sonnabend von 13 bis 17.30 Uhr unter anderem die berühmten Papiertapeten in Augenschein genommen werden. Aber das Schloss hat natürlich noch viel mehr zu bieten, unter anderem eine Sammlung kostbarer Kutschen und Sänften des preußischen Herrscherhauses aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Joachim Willisch Quelle: Friedrich Bungert

Joachim Wilisch, Redakteur: Für die Aktiven empfehle ich zum Wochenende den Hohennauener See. Von Semlin aus kann man den See zu Fuß oder mit dem Fahrrad umrunden. Unterwegs gibt es Möglichkeiten zur Rast. Und die sportlichen Läufer können sich die Laufschuhe anziehen und eine der Strecken joggen, die zum Drei-Seen-Lauf ausgeschrieben sind. Da ist sogar ein Halbmarathon dabei. Hat man das geschafft, schmeckt ein Bier umso besser.

Von MAZonline