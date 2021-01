Havelland

Als Winfried Rall im Jahr 2012 Geschäftsführer der Wasser- und Bodenverbandes Untere Havel/Brandenburger Havel wurde, da brach er nicht in Jubelstürme aus. Lieber hätte er, der seit 2005 als Ingenieur beim Verband tätig war und die praktische Arbeit immer dem Büroalltag vorgezogen hat, als solcher weiter gemacht. Aber weil der damalige Chef schwer erkrankt war, übernahm der heute 65-Jährige die Verantwortung. So sind die Preußen eben.

Neun Jahre ist das her. Und so nüchtern damals der Führungswechsel vonstatten ging, so unspektakulär endet nun die Berufskarriere des gebürtigen Rhinowers. Heute, am 29. Januar, ist Winfried Ralls letzter Arbeitstag, dann beginnt der wohl verdiente Ruhestand.„Es ist nicht die Zeit und es ist nicht der Anlass, große Feste zu feiern“, sagt Rall.

Anzeige

Dass dieser bodenständige Typ Schwierigkeiten haben wird, vom Arbeits- in den Freizeitmodus herunterzuschalten, ist eher unwahrscheinlich. „Ich werde jetzt nicht die große Weltumsegelung starten“, sagt er dazu nur. So weit geht die Liebe zum Wasser trotz eines Studienabschlusses im Fach Meliorationstechnik dann doch nicht.

Hauptaufgabe: Grabenpflege

Es waren ja auch nicht die großen Seen und Meere, mit denen sich Winfried Rall beschäftigt hat, sondern die kleinen Wasserläufe. Aber auch die haben es in sich. Zusammen 1300 Kilometer lang sind die Gräben, um deren Unterhalt sich der Wasser- und Bodenverband zu kümmern hat. Zu diesen Gewässern 2. Ordnung gesellen sich rund 78 Kilometer Gewässer 1. Ordnung – Teile des Rhins und des Großen Havelländschen Hauptkanals etwa oder die Rathenower Stremme – die der Verband im Auftrag des Landes Brandenburg pflegt.

Der Verband ist für die Pflege von 1300 Kilometer Gräben verantwortlich. Quelle: Norbert Stein

Von Rhinow im Norden bis nach Brandenburg im Süden, von Schollene im Westen bis nach Wagenitz im Osten erstreckt sich das rund 1100 Quadratkilometer große Verbandsgebiet, um das sich die 22 Mitarbeiter kümmern.

Regelmäßig treffen sich Vertreter des Verbandes mit Behördenmitarbeitern, um festzulegen wo was getan werden soll. „In der Regel wird jeder Graben mindestens einmal im Jahr gereinigt“, sagt Rall. Die Pflege von Deichen und der Unterhalt von Schöpfwerken und anderen wasserbaulichen Anlagen fällt ebenfalls in die Verantwortung des Verbandes.

Ziel ist es, grob vereinfacht gesagt, das Grabensystem so intakt zu halten, dass auf Witterungsereignisse flexibel reagiert werden kann. Steht nach langen Regenperioden zu viel Wasser in der Fläche, muss es zügig abgeführt werden können. In Zeiten lang anhaltender Trockenheit geht es darum, dass Wasser durch ein festgelegtes Staumanagement in der Region zu halten.

Abschiedsbesuch: Der scheidende Geschäftsführer Winfried Rall (li.) mit Verbandsvorsteher Jens Aasmann. Quelle: Markus Kniebeler

Was sich so einfach anhört, ist in der Praxis bisweilen ein Drahtseilakt. Denn über das richtige Maß der Wasserhaltung gibt es unterschiedliche Auffassungen. Während Landwirte nicht selten darauf drängen, das Wasser schnell abzuführen, um auf ihre Flächen zu kommen, wollen Naturschützer oft das genaue Gegenteil, weil Feuchtgebieten Garanten für Artenvielfalt sind.

Ohne Kompromisse geht es nicht

Einen Kompromiss zwischen diesen widerstreitenden Forderungen zu finden, ist nicht immer ganz einfach. „Winfried Rall war nicht nur Geschäftsführer des Verbandes, er musste oft auch Chefdiplomat sein“, sagt Rhinows Amtsdirektor Jens Aasmann, der als Verbandsvorsteher fungiert.

Diese diplomatischen Fähigkeiten werden künftig bei Kerstin Polkowski gefragt sein. Die 56-jährige tritt die Nachfolge von Winfried Rall an. Neuland betritt die Rhinowerin damit aber nicht. Seit 1993 ist die studierte Meliorationstechnikerin im Wasser- und Bodenverband tätig, seit 2012 als stellvertretende Geschäftsführerin. Und sollte sie tatsächlich mal nicht weiter wissen, dann kann sie Rall jederzeit anrufen. „Ich bin ja nicht weit weg, ich bleib’ doch im Lande“, sagt der.

Von Markus Kniebeler