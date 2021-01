Wasserexperte von der DLRG Nauen warnt: „Erst ab 15 Zentimetern ist Eis sicher“

Nauen

Die Temperaturen sinken, draußen wird es beständig kälter. Der erste Schnee ist zwar wieder getaut, dennoch hat der Winter Einzug gehalten. Für Nils Jungius, stellvertretender Vorsitzender Ortsgruppe der Deutschen Leben-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Nauen, Anlass genug, an die Havelländer zu appellieren, sich im Falle gefrierender Wasserflächen an die gängigen Eisregeln zu halten. Zu oft schon sei es in der Vergangenheit passiert, dass aus Unvorsichtigkeit oder Übermut Menschen in eiskalte Gewässer eingebrochen sind und sich damit selbst in Lebensgefahr gebracht hätten, sagt der erfahrene Lebensretter.

Im vergangenen Winter habe man in der Region rund um Nauen glücklicherweise keine Rettungseinsätze aufgrund gefrorener Eisflächen verzeichnen müssen, sagt Nils Jungius. Der Grund sei ein ganz einfacher gewesen: „Die Witterungsbedingungen waren nicht so, dass die Gewässer überhaupt zugefroren sind.“ Ihm liegt es dennoch auf dem Herzen, auch in diesem Jahr wieder auf die wichtigsten Verhaltensweisen hinzuweisen, die „eigentlich jedem ja bekannt sein müssten“, so Jungius.

Winterfans sollen Geduld zeigen – Eisflächen auf Seen tragen erst ab 15 Zentimeter Dicke

Besonders wichtig ist ihm der Hinweis, „nicht gleich an den ersten kalten Tagen, wenn die Gewässer gefrieren, auf das Eis zu gehen“. Denn in der Regel ist die Eisfläche dann bei weitem noch nicht tragfähig genug. Zu achten sei zudem auf entsprechende Warnungen in den Medien, auch solle man nie allein aufs Eis gehen. Komme es im Falle des Falles dennoch zu einer gefährlichen Situation auf einer Eisfläche, gelte es, sich flach aufs Eis zu legen und sich vorsichtig auf dem gleichen Weg zurück in Richtung Ufer zu bewegen. Bei der Hilfe von eingebrochenen Personen sei es ratsam, ein Brett, eine Leiter oder beispielsweise auch einen umgedrehten Schlitten zur Hilfe zu nehmen, um das Gewicht darauf zu verteilen.

„Generell sollte man einen See überhaupt erst betreten, wenn das Eis 15 Zentimeter dick ist“, sagt Jungius. Für fließende Gewässer gelte gar eine Eisdicke von 20 Zentimetern. Sollte es beim Betreten der Eisfläche „knistern oder knacken, sollte sie sofort verlassen werden“, rät er. Wichtig ist ihm zudem: „Helfen Sie anderen, wenn sie Hilfe brauchen und rufen Sie nie um Hilfe, wenn Sie nicht wirklich in Gefahr sind.“

Unterkühlungen können schnell lebensbedrohlich werden

Hat man im Ernstfall tatsächlich jemandem aus einem kalten Gewässer geholfen, „sollte der Gerettete sofort mit Decken und trockenen Kleidern wieder aufgewärmt werden. Zudem gilt es, sofort den Notarzt zu verständigen und Hilfe zu holen. Eine Unterkühlung kann schnell lebensbedrohlich werden“, so Jungius. Durch Einhaltung der Eisregeln ließen sich solche Noteinsätze jedoch vermeiden. Dar-auf hofft auch Nils Jungius. Denn er wünsche sich natürlich einen genauso einsatzarmen Winter wie im Vorjahr, verrät er schmunzelnd.

Von Nadine Bieneck