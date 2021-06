Wasserstoff-Technologie im Havelland: So engagieren sich Kreistag und Landkreis

Havelland

Die Herausforderung ist groß. In der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis, das zuletzt in den Ausschüssen diskutiert wurde, ist festgelegt, dass auf dem sogenannten Mobilitätssektor bis zum Jahr 2030 jedes Jahr 3,3 Prozent Treibhausgasausstoß reduziert werden sollen. Jedes Jahr, wohlgemerkt.

Darum haben die Kreistagsfraktionen der SPD und CDU/Bauen/LWN jetzt einen Antrag im Kreistag vorgelegt, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Denn auf dem Mobilitätssektor gibt es auf der einen Seite die Elektrofahrzeuge. Davon hat der Kreis bereits einige und auf die Zukunft gesehen, ist die Anschaffung weiterer Autos vorgesehen.

Busse und Laster

Stefan Schneider (SPD) machte aber klar, dass Elektromobilität bei großen schweren Fahrzeugen nicht funktioniert. Hier sei man auf die Wasserstofftechnologie angewiesen. Schneider erwähnte im Kreistag insbesondere Busse für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Landrat Roger Lewandowski engagiert sich derzeit stark für ein sogenanntes integriertes Wasserstoffkonzept, das mit der Verwaltung erarbeitet werde soll. „In dem Konzept soll das zurzeit weitestgehend parallel stattfindende Engagement der Akteure von der Produktions-, Verteil-, Speicher- und Verbrauchsseite zusammengefasst und in einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette zusammengeführt werden“, heißt es in dem Antrag. Will heißen: In Zukunft sollen nicht mehrere Initiatoren dasselbe unabgestimmt nebeneinander her anstreben. Der Landrat wünscht sich mehr und bessere Koordination.

Noch sind Wasserstoff-Tankstellen im Havelland eher selten. Quelle: Henry Mundt

Der Landrat wird in dem Antrag gebeten zu prüfen, inwiefern der Fuhrpark der Verwaltung und der kreiseigenen Gesellschaften (zum Beispiel Havelbus oder Havelländische Abfallwirtschaft) in die Umsetzung eines Wasserstoffkonzeptes mit einbezogen werden kann.

Es gibt eine Bewerbung des Landkreises Havelland beim vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur initiierten Wettbewerbs „HyLand – HyExperts“ im Rahmen des nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie. Das sei ein richtiger Schritt und werde begrüßt, so Schneider.

Das Klimakonzept

Landrat Roger Lewandowski soll den Kreistag nun zeitnah über die Ergebnisse des Wettbewerbes unterrichten.

Noch einmal nehmen die Antragsteller Bezug auf das Klimaschutzkonzept. Dieses wird demnächst weiter in den Fachausschüssen beraten, nachdem es einigen Kreistagsabgeordneten in wichtigen Punkten zu unkonkret war. Tatsächlich sind die Ziele, die in dem Konzept formuliert sind, ehrgeizig.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch des Landkreises soll bis zum Jahr 2030 auf 50 Prozent erhöht werden. Jedes Jahr soll der Endenergieverbrauch im Landkreis um 1,1 Prozent sinken – bis zum Jahr 2030. Der Ausstoß der CO2-Emissionen im Kreisgebiet soll bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent reduziert werden.

Landrat Roger Lewandowski will die Wasserstoff-Initiative voranbringen. Quelle: Andreas Kaatz

Vor dem Hintergrund der Profilierung des Landkreises Havelland als einen für die Logistikbranche wichtigen Standort im Raum Berlin-Brandenburg werde deutlich, so Schneider, dass es hier besonderer Anstrengungen bedarf, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Das Klimaschutzkonzept des Kreises enthält 36 Einzelprojekte und eine ausführliche Analyse, wie es um Klima und Klimaschutz im Landkreis Havelland aussieht.

Umso wichtiger sei es, die bereits bestehenden Potenziale im Bereich der erneuerbaren Energien zu nutzen und mit konkreten Anwendungsmöglichkeiten zu verknüpfen. Das heißt: Wasserstofftechnologie soll auch schnell zur Verfügung stehen. Auf dem Weg zur Entwicklung marktreifer und praxistauglicher Einsatzfelder könne auch der Landkreis Havelland gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden einen Beitrag leisten.

Die Ziele

Mit der Initiative soll neben dem Ausbau der Elektromobilität ein weiterer Schwerpunkt auf die Entwicklung von Lösungsansätzen gelegt werden, die auch die Anforderungen des öffentlichen Nahverkehrs und der Ver- und Entsorgungsbranche in einem Flächenlandkreis in den Blick nimmt.

Günter Chodzinski machte für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen klar, dass der Antrag zwar gut gemeint sei, aber dennoch viele Allgemeinplätze enthalte. „Ich glaube wir sollten uns das vornehmen und den Landrat mit genauer formulierten Aufträgen versorgen.“

So ähnlich argumentiert Andrea Johlige (Linke/Die Partei). „Da steht ja im Endeffekt nichts drin. Wir finden etwas gut und unterstützen den Landrat.“ Das sei zu wenig. Der Umweltausschuss solle sich den Antrag auf seiner Sitzung im Herbst noch einmal vornehmen.

Genau das wird passieren, da auch CDU/LWN/Bauern und SPD der Überweisung in den Ausschuss zustimmten.

Von Joachim Wilisch