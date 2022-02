Havelland

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat es Anfang des Jahres an der Spitze der Kämmerei des Landkreises Havelland einen Wechsel gegeben. Seit 1. Januar 2022 ist Christian Maaß der neue Kämmerer und damit verantwortlich für die Finanzen des Kreises. Die umfassen immerhin ein Gesamtvolumen von rund 421 Millionen Euro.

Geboren im Rathenower Krankenhaus – aufgewachsen in Premnitz

Maaß folgt damit auf Glenn Jankowski, der zum Leiter des Amtes für Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision ernannt wurde. Für den 50-Jährigen schließt sich damit ein Kreis. Denn geboren in Rathenow („Nahezu jeder aus meiner Generation kam damals im Krankenhaus in Rathenow zur Welt.“) und aufgewachsen in Premnitz kehrt Christian Maaß zurück an alte Wirkungsstätten. „Meine Eltern leben nach wie vor in Premnitz“, sagt er. Auch deshalb sei für ihn die Verbindung in die Region niemals abgerissen. Ende der 90er Jahre bis zum Jahr 2007 hatte Maaß viele Jahre als SPD-Abgeordneter im Havelländer Kreistag gewirkt, war zudem auch Stadtverordneter in Premnitz.

Der studierte Politikwissenschaftler und Verwaltungsfachmann war als Mitarbeiter am Kommunalwissenschaftlichen Institut sowie am Lehrstuhl der Öffentlichen Betriebswirtschaft der Universität Potsdam zu Fragen der Verwaltungsreform tätig. 2015 zog es ihn in die Verwaltung der Landeshauptstadt. Dort war er die letzten sieben Jahre im Rathaus für das „Zukunftsprogramm“ der 180 000-Einwohner-Stadt verantwortlich, mit dem unter anderem die Verbesserung der Finanzsituation der Stadt erzielt werden soll. Für Christian Maaß eine lehrreiche Zeit, wie er rückblickend sagt. „Ohne die Erfahrungen, die ich bei dieser Aufgabe gesammelt habe, wäre für mich heute die Aufgabe des Kämmerers im Havelland nicht möglich“, sagt er.

Landkreis Havelland bewegt sich im stabilen haushalterischen Umfeld

Auf die neue Herausforderung freut sich der Vater eines Sohnes, der seinen Lebensmittelpunkt nach wie vor in Potsdam hat, sehr. „Das Havelland ist ein Landkreis mit viel Perspektive“, findet er. „Diese Entwicklung zu begleiten, empfinde ich als eine sehr schöne, aber auch sehr verantwortungsvolle Aufgabe.“ In den vergangenen Jahren habe das Havelland bereits eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen und sich „haushalterisch im stabilen Umfeld bewegt“, weiß Maaß. Er möchte dazu beitragen, „dass diese positive Entwicklung fortgesetzt wird“.

40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zum Team des Havelländer Kämmerers

Maaß betont auch, dass die Aufgabe des Haushaltswächters kein Alleingang sei. „Natürlich ist die Aufgabe des Kämmerers interessant und wichtig, weil dieser bestimmte Aufgaben per Gesetz direkt übertragen bekommt. So zum Beispiel die Aufstellung des Haushalts, dessen Planung und Vorbereitung. Die Umsetzung erfolgt jedoch immer im Zusammenspiel mit den Kollegen“, sagt er. Damit seien nicht nur die rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Abteilung gemeint, sondern auch die Leitungen der einzelnen Kreisdezernate, die für ihre Bereiche ebenfalls Budgetverantwortung tragen.

Zahlen im Blick behalten und Schwerpunkt in der Entwicklung setzen

Als Kämmerer befindet sich Christian Maaß in einem Spannungsfeld, dies räumt er auch unumwunden ein. Seine Hauptaufgabe sei es nicht nur, die Zahlen im Blick zu behalten, sondern vornehmlich auch, Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen. „Natürlich ist die Kasse eine zentrale Aufgabe und ein wichtiges, verantwortungsvolles Gebiet. Der Haushalt muss immer auf den Cent genau sein. Genauso wichtig ist es jedoch, Schwerpunkte zu setzen: Wie soll sich der Landkreis entwickeln? Das ist keine Entscheidung der Kämmerei, das liegt beim Landrat und beim Kreistag. Die Kämmerei hilft jedoch dabei, diese Entscheidungen vorzubereiten, aufzubereiten und am Ende umzusetzen.“ In Zeiten mit kritischen Finanzen hieße das auch, aus der Kämmerei Impulse zu setzen, damit gegengesteuert werde. „Der Blick insgesamt auf die Entwicklung der Finanzen ist immer das Entscheidende“, sagt Maaß.

Viele Aufgaben: Von Beteiligungen und Verkehrswende bis hin zu einstigen Industriestädten und Ribbeck

„Die Aufgaben, die vor uns liegen, werden uns fordern“, weiß er. Dazu zählen nicht nur die Folgen der Corona-Pandemie, die durchaus finanzielle Auswirkungen hätten. „Beteiligungen, wie das MAFZ in Paaren im Glien, sind ein Thema. Ebenso Zukunftsausgaben wie die Verkehrswende, die wird für Havelbus ganz sicher auf der Agenda stehen“, blickt er voraus. „Es gibt viele Aufgaben, denen sich der Kreis auch stellt und die zu finanzieren sind. Ich freue mich sehr, dass der Landkreis mir das Vertrauen schenkt, diese Aufgaben mit zu begleiten.“ Besonders am Herzen liege ihm dabei „das Miteinander der beiden Kreishälften, die Auswirkungen der Nähe zu Berlin aber auch die ehemaligen Industriestädte Rathenow und Premnitz“, verrät er. Neben dem MAFZ gebe es mit dem Schloss Ribbeck einen weiteren tollen Ort, für den sich der Kreis engagiert und den „hoffentlich nach Corona noch mehr Gäste erleben können“.

Einarbeitung dauert noch an – Pendeln von Potsdam ins Havelland

Nach den ersten Wochen in seinem neuen Amt ist Christian Maaß noch dabei, seine neuen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, sich in die für ihn neuen Arbeitsabläufe einzuarbeiten. Täglich pendelt er von Potsdam aus mit dem Zug nach Rathenow oder auch nach Nauen, wo der Landkreis ebenfalls einen Dienstsitz hat. „Die Bahnanbindung ist sehr gut“, ist er froh. Die tägliche Fahrzeit nutze er im Übrigen zum Zeitunglesen. „Beide Regionalausgaben der MAZ, um zu wissen, was im Havelland los ist“, verrät er schmunzelnd. Und was macht der Kämmerer, wenn er mal nicht arbeitet? „Ich verbringe Zeit mit der Familie“. Zudem sei er Sportfan. Aktiv spiele er Tischtennis im Verein, passiv schaue er gern Fußball. Inzwischen auch Nachwuchsspiele in der Region. Denn „unser Sohn ist seit einiger Zeit Schiedsrichter. Da schauen wir gern bei Spielen, bei denen er pfeift oder als Assistent im Einsatz ist, zu.“ Auch bei Kulturveranstaltungen oder beim Lesen kann er entspannen.

Hoffen auf Corona-Ende – Einstieg mitten in der Pandemie alles andere als einfach

Allzu viel Zeit bleibt aktuell dafür jedoch nicht, räumt er ein. „Das Kennenlernen und Einarbeiten in solch einen neuen Wirkungskreis erfordert schon einen gewissen Zeitaufwand.“ Das gehöre zur Aufgabe eines Kämmerers eben dazu. Vorgenommen hat sich Christian Maaß zudem einen „richtigen Einstand“ für sein Team wenn sich die coronabedingten Verhältnisse wieder gebessert haben. Aufgrund des Job-Einstiegs inmitten der Pandemie sei dies noch nicht möglich gewesen.

Von Nadine Bieneck