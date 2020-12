Wegen Corona: Kreistag Havelland gibt zusätzlich 330.000 Euro frei

Havelland

Corona hat das Havelland weiter im Griff. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut insgesamt 1408 Fälle für den Landkreis, 965 Personen gelten als genesen, 18 sind gestorben. Das ergibt 435 aktive Fälle und eine 7-Tage-Inzidenz von 131,3. Die Zahlen waren auch Thema bei einer Sitzung des Kreistages am Montag in Paaren im Glien.

Dort haben die Kreistagsabgeordneten im Zuge der Haushaltsberatungen zusätzliches Geld freigegeben, das im Haushalt 2021 für Ausgaben verplant wird, die im Gesundheits- und Sozialamt durch die Corona-Pandemie anfallen. Insgesamt 330.000 Euro haben die Kreistagsabgeordneten bei einer Sitzung am Montag in Paaren im Glien in verschiedene Behörden der Kreisverwaltung zugeordnet.

Vergabe an Dritte

Das anhaltende Infektionsgeschehen hat insbesondere im Gesundheitsamt besondere Belastungen zur Folge. Die so genannten „Abstrichpoints“ in Nauen und Rathenow, sollen in Zukunft alleine von einem so genannten Drittanbieter geführt werden. Zurzeit erledigen das die Havelland Kliniken in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt am Standort der Klinik in Nauen.

Bis zum späten Frühjahr gab es auch einen Abstrich-Point am Krankenhaus Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Zudem werden mobile Corona-Sanitätsstationen eingerichtet. Die mobilen Sanitätsstationen fahren an den jeweiligen Einsatzort, um Proben auf Covid-19 zu nehmen. Die Station bietet die Möglichkeit, dass zwei Teams zu zwei Personen bis zu 150 Abstriche und die dafür zugehörigen Dokumentationen erledigen. Für das Gesundheitsamt sind 130.000 Euro zusätzlich freigegeben.

Vollquarantäne

Zusätzliches Geld muss auch für die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende und ausländische Flüchtlinge eingesetzt werden. Zwei Gemeinschaftsunterkünfte sind unter Vollquarantäne gestellt. In anderen Gemeinschaftsunterkünften wurden Quarantänebereiche geschaffen.

Die Sammelunterkunft im Rathenower Birkenweg. Quelle: Christin Schmidt

Nun soll die Situation für die Bewohner „entzerrt“ werden. Durch Umzüge und befristete Anmietung von Wohnraum sowie eine veränderte Organisation der Lebensmittelversorgung. Die Kreistagsabgeordneten haben hierfür 150.000 Euro freigegeben. Allein die befristete Unterbringung von etwa 70 Flüchtlingen in Wohnungen wird ungefähr. 120.000 Euro mehr kosten.

Schuldner werden beraten

Zur Förderung von Schuldnerberatung werden dem Dezernat II im kommenden Jahr 150.000 Euro zur Verfügung stehen. Diese Mittel sind für die Erhaltung der Beratungsstellen an den Standorten Rathenow, Premnitz und Nauen in Trägerschaft des Awo Bezirksverbandes Potsdam und des Caritas-Verbandes gedacht.

Weil es keine Schuldnerberatung mehr in Falkensee gibt, verzeichnet die Schuldnerberatung der Caritas am Standort Nauen deutlich mehr Anfragen aus Falkensee, Schönwalde-Glien, und Dallgow-Döberitz. Inzwischen ist die Schuldnerberatung damit völlig überlastet.

Mit Blick auf die finanziellen Folgen der Corona-Krise für Privathaushalte haben aber auch die Anfragen an den anderen Schuldnerberatungs-Standorten zugenommen. Daher sollen hier 50.000 Euro zusätzlich zur Verfügung stehen.

Der havelländische Kreistag hat seinen Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet. Quelle: ZBZB

Die Kreistagsabgeordneten verabschiedeten den Haushalt für das kommende Jahr, der nun zur Genehmigung der Kommunalaufsicht im Innenministerium zugeschickt wird.

