Sturmtief „Xandra“ wirft seine Schatten voraus: Alle Feuerwehren im Landkreis Havelland sind ab Mittwoch 22 Uhr in Alarmbereitschaft. Das sagte Kreisbrandmeister Lothar Schneider Mittwochnachmittag der MAZ.

Bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h sei mit mehr Einsätzen und größeren Schäden als beim letzten Sturm zu rechnen, so Schneider. Im Oktober war Ignatz mit mächtiger Gewalt über das Havelland gefegt und hatte für Dauereinsätze der Feuerwehren gesorgt.

Wer kann, soll beim Sturm zu Hause bleiben

Vor allem Mittwochnacht und Donnerstagvormittag werde es zu starken Windgeschwindigkeiten kommen. Jeder, der nicht unbedingt seine Wohnung oder sein Haus verlassen muss, sollte in dem Zeitraum zu Hause bleiben.

Für die Havelländer, die Sturmschäden, umgekippte Bäume oder Ähnliches melden wollen, ändere sich nichts: „Sie rufen die 112 an“, sagt der Kreisbrandmeister.

Sturmschäden wie hier bei Semlin, werden jetzt wieder erwartet. Quelle: Kay Harzmann

Die Regionalleitstelle werde die Meldungen dann an die jeweiligen Feuerwehren weiterleiten. Da befürchtet wird, dass die Leitstelle überlastet sein könnte, werden bei den Stützpunktfeuerwehren in den jeweiligen Kommunen sogenannte Befehlsstellen eingerichtet. „Das bedeutet, die Einsätze werden dann von dort koordiniert“, so Schneider.

Knapp 2000 aktive Feuerwehrleute im Havelland

In Ketzin/Havel beispielsweise wird wegen der Bauarbeiten im Feuerwehrdepot diese Befehlsstelle im Rathaus sein, sagt Stadtwehrführer Steffen Vogeler. Ähnlich ist es in Wustermark. „Wenn der Fall eintritt, dass die Leitstelle es nicht mehr schafft, alle Einsätze zu koordinieren, übernehmen wir“, sagt Gemeindewehrführer Jürgen Scholz. Er werde dann im Rathaus Wustermark in seinem Büro sein, weil dort alle Kommunikationstechnik vorhanden ist.

Im Landkreis Havelland sind derzeit knapp 2000 aktive Feuerwehrleute registriert. „Sie müssen natürlich nicht alle zum Einsatz kommen, aber sie sollten sich bereit halten“, so der Kreisbrandmeister.

Von Jens Wegener