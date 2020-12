Weihnachten: Havelländer MAZ-Reporter verraten einige ihrer Geschenk-Ideen

Falkensee

Modernste Technik oder eine Portion Nostalgie? Praktisch oder emotional? Gekauft oder selbstgemacht? Alles ist möglich, wenn MAZ-Reporter ihre Liebsten in Familie und Freundeskreis beschenken.

Ein Jahr Urlaub: Selbst gemachter Kalender 2021

Andreas Kaatz ist ein Fotokalender-Macher. Quelle: privat

Mit dem Reisen sah es 2020 aus den bekannten Gründen nicht so gut aus. Entweder konnte man nicht zum Urlaubsziel seiner Wahl gelangen oder man wollte es sich nicht antun. Ein selbst gemachter Kalender könnte aber ein gutes Geschenk sein, mit dem man das Jahr über schöne Urlaubsmomente aus früheren Jahren ganz analog mit anderen teilen kann. Entweder mit der eigenen Familie oder aber mit jenen, die die gleiche Leidenschaft für ein Ziel teilen. Anbieter im Internet gibt es für solche Kalender viele. Auch die Auswahl bei den Formaten und Designs ist groß. Das Hochladen der Bilder funktioniert meist einfach. Da dauert es oft länger, vorher die passenden Bilder herauszusuchen. Das können welche sein von einem besonders schönen Urlaub. Oder man hat ein Lieblingsziel, an dem man sich dann in Kalenderform das ganze Jahr über erfreut. Mein Lieblingsziel ist die Insel Rügen. Selbstverständlich kann so ein Kalender auch mit ganz anderen Motiven versehen werden – etwa mit Bildern von den Enkeln für die Großeltern.

Musik überall: Der praktische Bluethoth-Lautsprecher

Jens Wegener setzt auf neue Technik. Quelle: privat

Musik nicht nur zu Hause über die HiFi-Anlage zu hören, sondern auch im Auto oder übers Handy in der Bahn oder im Bus – das ist längst normal. Im vergangenen Sommer habe ich viel im Garten gesessen, denn Urlaub mit Verreisen fiel ja aus. Dabei leise Musik laufen zu lassen, war angenehm. Und zwar deshalb, weil ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher für einen guten Klang sorgte. Die Empfehlung kam von meinem Sohn, der ein ähnliches Gerät schon besitzt und zum Baden an den See, zu der Party im Freien immer mal mitgenommen hat. Bei der Auswahl tat ich mich erstmal schwer, weil es zig solcher Dinger gibt. Also bin ich in einen Fachmarkt und habe mir mal eine gute halbe Stunde die unterschiedlichsten Teile angehört. Geschmäcker sind verschieden, der eine mag weniger Bass, der andere mehr. Ich kann die „Milchkanne“ von Bose – die heißt so im Volksmund und bei den Testern im Netz, weil sie rund ist und einen Henkel hat, nur empfehlen. Sie ist praktisch zu transportieren und sehr leicht. Aber sie hat einen Nachteil: Preiswert ist sie nicht.

Armband aus Pferdehaar: Schmuck kommt schnell ins Haus

Sebastian Morgner denkt nicht nur an Pferdefans. Quelle: E-Mail-MVD

Pferdefans aufgepasst: Ein Pferdeschweif ist oft farbiger, als man auf den ersten Blick erkennt. Durch Sortieren heller und dunkler Haare lassen sich schöne Muster für ein Armband ausarbeiten. Jedes Schmuckstück wird dadurch individuell. Eine tolle Idee. Die Schweifhaare werden sorgfältig vorbereitet und gereinigt, ausgezählt und schließlich, je nach Wunsch, sechs-, acht- oder zwölffach um einen Lederkern geflochten. Und so funktioniert es: Schweifhaarsträhne innen an der Schweifrübe abschneiden – Länge etwa 40 Zentimer; Dicke eines kleinen Fingers. Die Haare (unbehandelt) in einem Briefumschlag verschicken. Der Handgelenksumfang muss eng anliegend gemessen werden. Wir hatten das beim Anbieter Pearlicious bestellt. Dort besteht die Möglichkeit, auch Ketten oder Schlüsselanhänger gestalten zu lassen. Die Lieferzeit beträgt drei bis vier Tage. Es gibt aber noch viel mehr Anbieter. Einfach googeln. Sollten Sie kein eigenes Pferd besitzen, kann man den Schmuck trotzdem bestellen.

53 mal Choupette: Ein Fotobuch über Karl Lagerfelds Katze

Danilo Hafer verschenkt ein Buch mit besonderen Fotografien. Quelle: privat

Choupette auf dem Sofa, Choupette auf dem Schreibtisch oder gemütlich liegend in einem Waschbecken. Modeikone und Multitalent Karl Lagerfeld hat seine Katze ständig fotografiert, in allen Lebenslagen. Er war wie besessen von seiner weißen Begleiterin und Muse mit den eisblauen Augen. So besessen, dass er ihr ein Buch gewidmet hat. „Choupette by Karl Lagerfeld“ (erschienen im Steidl-Verlag, 24 Euro) umfasst 53 Fotografien, die Lagerfeld mit dem I-Phone von seiner Katze gemacht und noch selbst für das Buch ausgewählt hat. „Sie ist die berühmteste Katze der Welt – und die verwöhnteste. Dieses Buch ist ein liebevoller und verspielter Blick in die prachtvolle Welt von Choupette“, heißt es in der Buchbeschreibung des Verlags. Ganz nebenbei fasst sich das Buch auch unglaublich gut an. Kein Wunder, haben hier doch zwei Meister ihres Faches zusammengearbeitet: Lagerfeld und der Göttinger Buchdrucker und Verleger Gerhard Steidl. Ein Must-have also für jeden Katzenfreund und für Liebhaber wunderschön gestalteter Bücher.

Auf Nostalgiewelle: Wie man ein Geschenk liebevoll weiterverschenkt

Marlies Schnaibel verrät: Das schenk ich Dir Quelle: Susi Selbst

Darf man Geschenke weiterverschenken? Ja, man darf. Und es gibt sogar mehrere Gründe dafür: Weil man wegen des Shutdowns nicht mehr zum Geschenke Kaufen gekommen ist. Oder weil man ökologisch denkt und Dinge mehrfach nutzen will. Oder weil das weitergeschenkte Geschenk ein zweites Eigenleben bekommt. So geht es mir mit dem Buch „Das schenk’ ich dir“, das ich an eine Freundin weitergebe. Das Buch selbst habe ich bekommen, als ich fünf Jahre alt war. Ich habe es geliebt, es zeigt mit wenig Text und großen Bildern, was sich alles basteln lässt und wie Dinge selbstgebastelt verpackt werden. Das bunte Angebot ging weit über das Basteln von kleinen Männchen aus Kastanien hinaus. Nun gebe ich das gute Stück mit allen Gebrauchsspuren und mit viel Liebe weiter an die Freundin, die ist nämlich Oma von zwei bastelwütigen Enkelinnen. Da wird viel geklebt, gemalt, geschnippelt, getackert. Und alles mit ganz viel Glitzer und ganz viel Pink. Nun, Glitzer und Pink gab es damals nicht, aber kreative Anregungen allemal.

Das wird giga: Ein Telefon für Papa

Andreas Fröhlich möchte einen Telefonmuffel überzeugen. Quelle: E-Mail-MVD

Gigaset hört sich mächtig groß an, ist aber nur eine kleine Kiste mit großer Bedeutung. Mein Vater bekommt vom Weihnachtsmann in diesem Jahr ein solches Gigaset geschenkt, ein Telefon mit großen Tasten und schön leserlichem Sichtfeld. Papa ist eigentlich ein Telefonmuffel, ich habe manchmal den Eindruck, er weiß gar nicht mehr, wie man so ein Telefon bedient. Doch wenn ich ihn dann anrufe und es 20 oder 25 Mal klingeln lasse, ist er schließlich dran. Das Problem nur, jetzt ist eines dieser zwei Telefone kaputt und mein Vater rennt manchmal von A nach B, weil er gerade den falschen Apparat in der Hand hatte – jenen, der nicht mehr funktioniert. Dabei vergeht ihm natürlich die Laune, überhaupt noch an den Apparat zu gehen, zumal er ungern telefoniert. Ich, als sein Sohn, muss meinen 83-jährigen älteren Herrn aber immer mal erreichen, zumal er mittlerweile allein lebt und ich nicht jeden Tag bei ihm vorbeischauen kann, um nach dem Rechten zu sehen. Deshalb wird das Gigaset unsere Kommunikation künftig erleichtern – das hoffe ich zumindest.

Kirchen-Ausflug: die eigene Region neu entdecken

Jochen Wilisch schenkt havelländerisch. Quelle: Bernd Geske

Dieses Buch, das Werner Bader herausgegeben hat, ist nicht ganz druckfrisch. Für Menschen, die Interesse an der Region und ihrer Geschichte haben, ist es dennoch interessant. Das Buch ist ein umfassendes Werk über die Kirchen im Landkreis Havelland. Tatsächlich hat sich Bader, der schon vor einigen Jahren verstorben ist, mit dem Autor An-dreas Kitschke auf Spurensuche begeben und in den Dörfern wahre Kleinode entdeckt. Das Buch erzählt einiges über die Kirchen, ihre Entstehung und die Kirchenschätze. Zu jedem Kirchen-Kapitel gibt es Fotos und tiefer gehende Informationen. So ausgestattet, lässt sich im kommenden Jahr sicher einmal eine ausgedehnte Tages- oder Zweitagestour unternehmen, bei der man die Kirchen in den Mittelpunkt stellt. Diese Kirchentour hat so ganz nebenbei den schönen Vorteil, dass man seine Heimat noch einmal (neu) kennenlernt. Das Buch über die Kirchen im Havelland, herausgegeben von Werner Bader und Ingrid Bargel, verfasst von Andreas Klitschko, ist nicht nur ein Geschenk für Menschen, die religiös sind.

Obama unterm Baum: Neues Buch über den Ex-US-Präsidenten

Jeannette Hix verschenkt gern Lesestoff. Quelle: Jeannette Hix

Als ich erfuhr, dass ein neues Buch über den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama unter dem Titel „Ein verheißenes Land“ (Penguin, 42 Euro/ Amazon) erschienen ist, dachte ich gleich: „Das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk für meinen Mann.“ Doch ehe ich das Buch bestellen konnte, lag es schon auf der Kommode im Flur. Mein Mann auf Nachfrage: „Ich dachte, es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich.“ In dem 977-Seiten-Wälzer soll Obama mit sehr persönlichen Worten seine Geschichte erzählen – vom jungen Mann auf der Suche nach Identität bis zum führenden Politiker als 44. US-Präsident vom 20. Januar 2009 bis 20. Januar 2017. „Sein Rückblick auf die Präsidentschaft bietet eine einzigartige Reflexion über Ausmaß und Grenzen präsidialer Macht und liefert zugleich außergewöhnliche Einblicke in die Dynamik US-amerikanischer Politik und internationaler Diplomatie“, steht im Vorspann. Und weiter: „Ein Buch über einen Mann, der uns inspirierte, an die Kraft der Demokratie zu glauben...“ Ich bin gespannt.

Zum Schreiben: Ein Kugelschreiber bringt uns einander näher

Steve Reutter regt zur Handarbeit an. Quelle: Jens Wegener

In unserer digitalen Welt muss es nicht immer elektronisch sein. Auch das „Alte“ hat weiterhin seinen Charme. Und bleibt vor allem in Erinnerung. Wie etwa ein handgeschriebener Brief. In ihnen kann man auf einzigartige und persönliche Weise seine Gedanken niederschreiben und sie einem Adressaten zukommen lassen. Freundschaften, gar eine neue Liebe, können aus einem Brief entstehen. Die eigene Schrift ist das bestimmende Merkmal auf ihm – sie kann schief oder gerade sein, groß und klein, auch schön oder nicht so schön. Das digitale Zeitalter hingegen ist schnell. Eine Nachricht auf WhatsApp ist schön und gut – genauso schnell ist sie aber auch beantwortet, der Bildschirm wieder gesperrt und die Nachricht nur nach Sekunden bereits vergessen. Ein Brief aber, der bleibt in Erinnerung. Auch Materiell kann er bleiben, wenn man es möchte. Aktuell trennt uns die Pandemie von vielem – vor allem aber trennt sie uns von geliebten Menschen. Ein geschriebener Brief, etwa mit dem eigenen Kugelschreiber, kann Menschen einander näherbringen.

