Weiße Flecken auf der Corona-Landkreiskarte

Die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Soziales, Bildung und Gesundheit waren schon auf dem Heimweg, als sich vor dem Kulturzentrum in Rathenow eine kleine Gruppe zum Abendkreis einfand. Rund 20 Personen mögen es gewesen sein, die erneut gegen die Einschränkungen protestierten, welche von der Corona-Eindämmungsverordnung vorgegeben werden.

Eine Woche vorher wurden noch 60 Personen auf dem Märkischen Platz gezählt. Auch am Montag war das Treffen nicht angemeldet. Die Polizei war mit mehreren Einsatzwagen anwesend, angemeldet war die Veranstaltung offenbar nicht.

Bericht an den Ausschuss

Am Nachmittag hatten sich im Blauen Saal die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Gesundheit getroffen. Kreisamtsärztin Anna Müller wollte erstmals, seit ihre Behörde mit dem Corona-Virus zu tun hat, einen Bericht geben.

Die vulnerablen Gruppen

Dabei machte Anna Müller deutlich: „Unser Ziel bei allen Maßnahmen ist nicht der Schutz einzelner Personen sondern der Schutz vulnerabler Gruppen.“ Das sind die Personen, die besonders in Gefahr sind. Also ältere Bewohner oder Menschen mit Vorerkrankungen.

Anna Müller ist Kreisamtsärztin im Landkreis Havelland. Quelle: Uwe Hoffmann

Nachdem klar war, dass die Kreisverwaltung reagieren muss, wurde das Gesundheitsamt zunächst personell umgekrempelt. Ziel war, genügend Mitarbeiter für die Corona-Abwehr zur Verfügung zu haben. Zunächst war also die Behörde zu reorganisieren. „Inzwischen hat sich das gut eingespielt“, sagt Anna Müller. Wie Detektive müssen sich die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes verhalten, um dem Virus auf der Spur zu bleiben, wenn einmal eine Infektion bekannt wurde.

Spurensuche

Dann müssen die unmittelbaren Kontakte ausfindig gemacht werden. Diese Personen müssen in Quarantäne und das wird auch streng kontrolliert. Bei Tests hält sich das Kreisgesundheitsamt an die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes.

Viele Aufgaben

Zudem wurde eine Hotline eingerichtet, Hygienepläne waren zu beurteilen und inzwischen muss sich das Gesundheitsamt auch äußern, wenn eine Ausnahmegenehmigung zu den Eindämmungsregeln beantragt wird – beispielsweise, wenn sich mehrere Personen treffen wollen und dafür einen guten Grund haben.

Richtige Schritte

Grundsätzlich, so Anna Müller, seien die Abstandsregeln und die Eindämmungsverordnung richtige Schritte gewesen. „Das belegen ja auch die Fallzahlen.“ Der Landkreis Havelland ist – was die Infizierten betrifft – geteilt, wie in vielen Bereichen. In der bevölkerungsstarken Gegend um Falkensee, Schönwalde und Dallgow-Döberitz sind die meisten Fälle notiert. In den westhavelländischen Gemeinden und in der Mitte des Kreises gibt es pro Gemeinde nur sehr wenige Fälle. „Das ist auch der Grund, warum wir auf ortsbezogene Fallzahlen verzichten“, sagt Anna Müller. Andernfalls könne man herausfinden, welche Personen krank sind.

Die Medizinerin Karin Forschner vom medizinischen Dienstleistungszentrum Premnitz im Einsatz in der Abstrichstation der Havelland Klinik in Rathenow. Quelle: privat

Zwei so genannte Ausbrüche hat es im Kreis gegeben. Einmal nach einer Familienfeier. Hier hatten sich Teilnehmer angesteckt und das Virus immer weiter getragen. „Das war ernst, weil auch ein Pflegedienst involviert war“, so Anna Müller. Dazu kam der Ausbruch im Rathenower Krankenhaus, wo eine Patientin zunächst wegen anderer Symptome behandelt wurde. Nachdem der Covid-Test einige Tage später positiv ausgefallen war, musste die Station geschlossen werden. Patienten und Pflegepersonal kam in Quarantäne. Hier habe sich aber auch gezeigt, dass die Klinik gut vorbereitet gewesen sei.

Offene Fragen

Wie lange an den Krankenhäusern noch Abstrich-Points vorgehalten werden, ab wann Arztpraxen ausschließlich testen, ob deutlich mehr getestet wird als jetzt – dazu kann Anna Müller noch keine Aussagen machen – es werde viel diskutiert. Sie kann auch nicht sagen, wie viele Personen im Kreis inzwischen tatsächlich getestet sind.

Ergänzungen von Wolfgang Gall

Inzwischen sei auch die Situation in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises übersichtlicher, ergänzte Kreisgesundheitsdezernent Wolfgang Gall ( CDU) die Ausführungen von Anna Müller. „Die Betreuerteams vor Ort leisten hier sehr gute Arbeit.“ Um hier die Regeln der Eindämmungsverordnung umzusetzen, fallen beim Kreis Kosten an. Die Rechnung werde an dem Land schicken, so Gall.

Die Teilnehmer am Abendkreis gegen die Corona-Einschränkungen beendeten später ihren stillen Protest, ohne Aufsehen erregt zu haben. Den Polizeibeamten war das nur Recht.

