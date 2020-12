Weiter Ärger um Reduzierung der kleinen Wahllokale

Havelland

In Havelaue (Amt Rhinow) kenn Guido Quadfasel das Problem der Gemeinden mit weniger als 250 Wahlberechtigten. Der Christdemokrat fragt: Was hat die Anzahl der Wahlberechtigten, die die Wahllokale aufsuchen, mit der Einhaltung des Wahlgeheimnisses zu tun?“ Zur Erinnerung. Der Vorschlag wurde damit begründet, dass bei weniger als 50 Wählern die geheime Wahl nicht mehr garantiert werden könne.

Viele Wahlen geleitet

Quadfasel hat seit 1990 bei einer Vielzahl von politischen Wahlen im Ehrenamt die Aufgabe eines Wahllokalleiters inne gehabt. „Meine Wahlhelfer und ich sind vor jeder Wahl umfänglich zur Einhaltung der Wahlgesetzgebung geschult worden.“ Dabei stand die Einhaltung des Wahlgeheimnisses im Wahllokal mit an oberster Stelle.

Quadfasel hält den Vorschlag auch für verfassungsrechtlich bedenklich.

„Die Abschaffung der Wahllokale bei der Bundestagswahl in den kleinen Orten mit weniger als 250 Wahlberechtigten wäre ein fatales Zeichen für unsere Demokratie.“ das glaubt der Landtagsabgeordnete Christian Görke. Die Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen ist in irgendeiner Art einzuschränken, sei „indiskutabel“, so Andrea Johlige.

Nicht nachvollziehbar

Görke ergänzt: „Es gibt für mich keinen nachvollziehbaren Grund, die Stimmabgabe der Einwohnerinnen und Einwohnern im eigenen Dorf nicht zuzulassen. Nicht jeder Wahlberichtigte ist so mobil, um zum nächsten Wahllokal in den Nachbarort zu fahren oder will und kann seine Stimme per Briefwahl abgeben.“

Im Amt Rhinow würden Stölln, Schönholz, Gülpe, Parey, Wolsier, Kleßen, Görne, Wassersuppe und Witzke künftig keine Wahllokale mehr haben.

Völlig willkürlich

Außerdem sei die Grenze von 250 Wahlberechtigten völlig willkürlich gezogen, und zudem habe es in der Vergangenheit keinerlei Anzeichen gegeben, dass es in kleineren Orten überproportionale Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gegeben habe.

Görke und Johlige wollen das Thema nun im Landtag besprechen.

Von Joachim Wilisch