Weniger Arbeitslose im Havelland

Havelland

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Havelland zum Vormonat jahreszeitlich bedingt leicht gesunken. Im Berichtsmonat April sind 5111 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 232 weniger als im März. Die Arbeitslosenquote ist von 6 auf 5,8 Prozent gesunken. Verglichen zum Vorjahr ist aber ein Anstieg um 205 Personen (das entspricht 4,2 Prozent) festzustellen. Das teilt die Agentur für Arbeit Nauen mit.

Rathenow liegt bei 9,7 Prozent

Der Arbeitsmarkt im Havelland ist allerdings weiterhin geteilt. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 4,4 Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow 9,7 Prozent. Verglichen zum Vorjahr liegt die Geschäftsstelle Nauen 0,3 Prozent über Vorjahresniveau, die Geschäftsstelle Rathenow auf Vorjahresniveau. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1273 offenen Stellen und damit 7,1 Prozent über Vorjahresniveau.

Weniger Kurzarbeit

Im Havelland wurden im April 16 Anzeigen für 86 Beschäftigte zur Kurzarbeit gestellt. Im April 2020 waren es noch 930 Anzeigen für 8688 Beschäftigte. Die Daten zur realisierten Kurzarbeit liegen für Oktober 2020 vor. Im Oktober arbeiteten 297 Betriebe mit 1314 Beschäftigten kurz, im September waren es 321 Betriebe mit 1832 Beschäftigten.

Schweißer werden gesucht

„Die Arbeitslosigkeit wird saisonbedingt weiter sinken“, gibt Guido Solga, Bereichsleiter Havelland, einen Ausblick auf den Mai. Gesucht werden vor allem Mitarbeiter im verarbeitenden Gewerbe, bei der Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, in der Öffentlichen Verwaltung, im Handel, Instandhaltung und Reparatur und im Bereich Verkehr und Lagerei. Vor allem suchen Arbeitgeber im Westhavelland nach Arbeitskräften im verarbeitenden Gewerbe in der Herstellung von Metallerzeugnissen, wie Konstruktionsmechaniker Schweißtechnik, MAG-Schweißer, Maschinen- und Anlagenführer, Metallbearbeiter und Gabelstaplerfahrer. Freie Stellen wurden auch für IT-Projektleiter und Key-Account-Manager gemeldet.

Von MAZonline