Wer löst den Milower Kita-Knoten?

Milow/Großwudicke

Familien mit Kindern drängen nach Milow und auch in andere Ortsteile der Gemeinde Milower Land – unter anderem nach Großwudicke. In Milow und Großwudicke hat die Gemeinde ihre Kindertagesstätten in Gemeindeträgerschaft, eine weitere gibt es ihn Bahnitz, sie wird von einem Verein getragen.

Eben diese Kindertagesstätten bereiten Bürgermeister Felix Menzel zurzeit die größten Sorgen. Diese teilte er am Donnerstag bei einem ausführlichen Vor-Ort-Termin mit der bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Katja Poschmann aus Mögelin, und dem Fraktionsvorsitzenden der Landtags-SPD, Daniel Keller.

Große Siedlung

Hinter der Sielmann-Grundschule in Milow sieht man das Baugebiet Springberg. Eine große Siedlung ist entstanden. „Hier passiert, was immer gefordert wird. Familien aus der Stadt – oftmals Berlin – ziehen hierher.“ Für diese Familien benötigt eine Gemeinde aber Infrastruktur, sprich: genügend Kitaplätze.

Früh erkannt

Dass dies in Milow mit dem Baugebiet Springberg notwendig wird, haben die Gemeindeplaner früh erkannt und Voraussetzungen zum Bau einer Kita geschaffen - direkt neben der Schule und unterhalb des Neubaugebietes. „Hier liegen alle Anschlüsse, wir haben schon eine Erschließungsstraße und sogar die Parkplätze sind vorhanden“, so Felix Menzel zu Katja Poschmann und Daniel Keller.

Von links: Daniel Keller, Katja Poschmann und Felix Menzel am Springberg. Quelle: Joachim Wilisch

Was aber fehlt, sind die Fördermittel. Die Verwaltung in Milower Land hatte zunächst eine Förderung mit Mitteln des Programms „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“ (GAK) beantragt.

Das Programm war aber so stark nachgefragt, dass das Milower Land leer ausging. Die GAK-Richtlinie wurde nun neu aufgelegt, die Gemeinde reichte wieder einen Antrag ein und erfuhr, dass nunmehr jedes Vorhaben nur noch mit maximal 800 000 Euro gefördert wird. „Bei 2,3 Millionen Euro ist das für meine Gemeinde schlichtweg die Schmerzgrenze“, macht Menzel deutlich.

Baubeginn wäre sofort

Der Versuch, Geld über eine Leader-Förderung zu erhalten, scheiterte auch. Bei der Bewertung der Leader-Arbeitsgemeinschaft Havelland, die diese Projekte prüft, habe die Gemeinde 37 Punkte bekommen. 39 hätten es sein müssen. „Wir sind herausgefallen“, so Felix Menzel.

Gäbe es Fördermittel für die neue Kindertagesstätte in Milow, dann könne die Gemeinde am nächsten Tag mit dem Bau beginnen. „Wir würden keine Zeit verlieren“, verspricht der Bürgermeister.

Daniel Keller und Felix Menzel in der Sielmann-Grundschule Quelle: Joachim Wilisch

Beim Kampf um die Fördermittel und ein passendes Programm wollen Keller und Poschmann helfen. „Wenn bestimmte Förderprogramme nicht passen, dann muss man schauen, was zum Ziel führt“, sagte Daniel Keller.

In Großwudicke ist die Kindertagesstätte im ersten Stock der Kleinen Grundschule untergebracht. Die „Waldgeister“ haben es sich schön eingerichtet. Das Problem ist aber, dass die Kita im Obergeschoss ist. „Das ist nicht gewollt“, sagt Felix Menzel. Eine Alternative wäre, die Kita in das neue Gebäude der Grundschule, das Haus 2, zu verlegen.

Neue Hürden

Doch das schafft weitere Probleme. Hier hat die Schule einen Musikraum, der wiederum die Krippenkinder im Erdgeschoss stört, wenn er nach oben verlegt wird. Zudem sind in dem Gebäude die Toiletten für Schülerinnen und Schüler mit Handicap. Für die Nutzung dieser fortschrittlichen Einrichtung als Schule hat es Fördermittel gegeben. Darum darf hier nicht Hand angelegt werden.

In diesem Sommer musste die Gemeinde acht Familien absagen, die ihre Kinder in Großwudicke bei den „Waldgeistern“ unterbringen wollten. Das war ärgerlich, weil es eigentlich alles abgesprochen war, so Felix Menzel.

In der Kleinen Grundschule Großwudicke. Quelle: Joachim Wilisch

Einen Platz für eine neue Kita gäbe es – auf dem Gelände des öffentlichen Spielplatzes in unmittelbarer Nähe zur Schule. Dafür benötigt die Gemeinde Milower Land aber wieder Fördermittel.

In Großwudicke wäre Menzel froh, wenn die Kita zunächst nicht umziehen muss, damit das Haus 2 auch tatsächlich so weiter genutzt werden kann, wie es ursprünglich geplant war. „Hier gibt es tolle Möglichkeiten für die Schule“, so der Bürgermeister. Der ist gespannt, ob und wie schnell Poschmann und Keller Lösungen anbieten können.

Landrat kennt das Problem

Mit dem Kita-Problem hatte er auch schon Landrat Roger Lewandowski konfrontiert. Der kennt das Problem auch aus anderen Gemeinden. Nicht nur das Milower Land braucht in der Hinsicht Hilfe. Finanzielle Unterstützung kann der Kreis nicht geben. „Wir sind zwar dafür zuständig, dass Kita- und Krippenplätze vorgehalten werden. Aber für den Bau sind die Träger zuständig, das wären die Städte und Gemeinden.“

Von Joachim Wilisch