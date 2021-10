Wer wird Nachfolger im Kulturzentrum Rathenow?

Rathenow

Noch gibt es keine offiziellen Mitteilungen – aber hinter vorgehaltener Hand wird die Nachricht fleißig weiter gegeben: Die Geschäftsführerin des Kulturzentrums, Bettina Götze, die zum 31.Dezember in den Ruhestand eintritt, hat eine Nachfolgerin.

Unbestätigten Meldungen aus sicherer Quelle zufolge wird Kathrin Fredrich die Nachfolge ab dem 1. Januar antreten. Auf MAZ-Nachfrage sagte Fredrich nichts. Dies sei eine Entscheidung der Gesellschafter. Das sind beim Kulturzentrum die Stadt Rathenow und der Landkreis Havelland mit Anteilen von je 50 Prozent.

Name im Spiel

Dass die Entscheidung für die Vergabe der Stelle gefallen ist, bestätigten sowohl der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Rathenow, Jörg Zietemann, als auch Kreissprecherin Caterina Rönnert. Beide kündigten eine offizielle Erklärung an.

Kathrin Fredrich, Geschäftsführerin des Optikparks Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Über die Nachfolge von Bettina Götze wurde seit Wochen spekuliert. Dabei kam immer wieder der Name von Kathrin Fredrich ins Spiel. Sie ist seit dem 1. Januar 2019 Geschäftsführerin im Optikpark. Dort trat sie die Nachfolge von Elfie Balzer und Joachim Muus an, die den Park als Duo über Jahre erfolgreich am Markt positioniert hatten.

Details zu der neuen Personalie sind mangels Bestätigung noch nicht bekannt. Dennoch birgt die Entscheidung Zündstoff. Man erinnere sich an das Jahr 2010, als Hans-Jürgen Lemle – damals Erster Beigeordneter der Stadt und gleichzeitig Geschäftsführer des Optikparks – gegen Ronald Seeger im Kampf um das Bürgermeisteramt antrat.

Bettina Götze im Theatersaal des Kulturzentrums. Quelle: Bernd Geske

Lemle hatte in seinem Wahlprogramm eine Fusion der wichtigsten Kultur- und Tourismuseinrichtungen in der Stadt Rathenow und im Kreis angeregt. Ist die Benennung einer Optikpark-Geschäftsführerin, die in Personalunion das Kulturzentrum leiten soll, ein erster Schritt auf diesem Weg?

Was wird aus dem Optikpark?

In der Stadt Rathenow wabern noch mehr Gerüchte, die den Optikpark betreffen. So gebe es eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Zukunft des ehemaligen Landesgartenschau-Geländes befasst. Diskutiert worden sei, den Park als offenes Gelände ohne Veranstaltungen und Eintritt zu konzipieren.

Käme es für den Optikpark so, wäre Kathrin Fredrich im Kulturzentrum auf der sicheren Seite.

Die offizielle Bestätigung der Personalie durch Stadt und Kreis wurde für diesen Mittwoch avisiert.

Von Joachim Wilisch