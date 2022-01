Jubiläen, Feste und ein Finale: Auf diese Ereignisse freut sich das Westhavelland im neuen Jahr. Da ist die Bürgermeisterwahl in Rathenow, Antaris in Stölln und das nächste große Bauprojekt in Milow. Die MAZ-Redaktion schaut auf die kommenden zwölf Monate und auf die in der Region bevorstehenden Höhepunkte.