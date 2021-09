Westhavelland

Der 11. September 2001 jährt sich am Sonnabend zum 20. Mal. Der Tag der furchtbaren Terroranschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington mit tausenden Toten und die Entführung und der Absturz einer weiteren Passagiermaschine hat sich in die Erinnerung der Menschen auf der ganzen Welt gebrannt. Hier erzählen MAZ-Redakteure und Reporter, wie sie diesen Tag erlebten.

Beim Fußballtraining

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: Dieser Tag ist mir in Erinnerung. Ich hatte gerade die Lokalsportseite für Oranienburg fertiggemacht und war auf dem Absprung zum Fußballtraining meiner Nachwuchs-Mannschaft vom FC 98 Hennigsdorf. Ich realisierte in dem Moment noch nicht, was da passiert ist. Auf einem kleinen Fernseher in der Redaktion sah ich den ersten Turm, der brannte. Und immer wieder die Bilder, wie ein Flugzeug ins Gebäude flog. Nach dem Training fuhr ich nach Hause und hörte im Radio die Nachrichten. Am Abend verfolgte ich das Geschehen am Fernseher. Schreckliche Bilder.

Im Flugzeug

Christin Schmidt, Redakteurin: Ich saß gerade im Flieger von Hongkong nach Adelaide und hatte nichts von den Anschlägen mitbekommen. Bei unserer Ankunft wunderte ich mich dann sehr über die extrem strengen Kontrollen. Ich erinnere mich, dass wir uns über das übertriebene Gebaren der Australier amüsierten. Das Lachen verging uns dann aber ganz schnell, als wir erfuhren, was passiert war. Statt mich auf die bevorstehende Tour ins Outback zu freuen, saß ich wie gelähmt vor dem Fernseher und machte mir Sorgen um meine Eltern, weil ich fürchtete, dass weitere Anschläge in Deutschland folgen könnten. Für mich ist die Welt seit diesem Tag eine andere.

„Mach’ den Fernseher an“

Joachim Wilisch, Redakteur: Ich saß gerade im Flieger von Hongkong nach Adelaide und hatte nichts von den Anschlägen mitbekommen. Bei unserer Ankunft wunderte ich mich dann sehr über die extrem strengen Kontrollen. Ich erinnere mich, dass wir uns über das übertriebene Gebaren der Australier amüsierten. Das Lachen verging uns dann aber ganz schnell, als wir erfuhren, was passiert war. Statt mich auf die bevorstehende Tour ins Outback zu freuen, saß ich wie gelähmt vor dem Fernseher und machte mir Sorgen um meine Eltern, weil ich fürchtete, dass weitere Anschläge in Deutschland folgen könnten. Für mich ist die Welt seit diesem Tag eine andere.

Meldungen im Autoradio

Markus Kniebeler, Redakteur: Am 11. September war ich mit meinen Eltern in Südfrankreich unterwegs. Im Autoradio liefen dauernd Sondermeldungen. Da mein Französisch nicht so besonders ist, hab’ ich nicht so richtig verstanden, um was es geht. Aber der französische Präsident Chirac war zu hören, der mit sehr ernster Stimme sprach. Es war klar, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Zurück in der Ferienwohnung haben wir im Fernsehen die Katastrophe verfolgt. Bis Mitternacht hockten wir vor der Glotze. Der Kontrast zwischen den grauenvollen Bildern aus New York und dem friedlichen Spätsommertag in der Provence hätte größer nicht sein können.

„Ich war total geschockt“

Jürgen Ohlwein, Reporter: Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich am 11. September 2001 meine Wohnung in Nennhausen bezugsfertig renoviert habe. Wir saßen im Auto, um Malerutensilien zu holen, als die Nachricht im Radio lief. Zu Hause in der Wohnung ist dann der Fernseher auf Hochtouren bis in die Nacht gelaufen. Immer wieder kamen neue Details ans Tageslicht. Ich war schockiert, was ich da sah. Mir taten die vielen Menschen leid, die dabei ums Leben kamen. Als man dann im Fernsehen zeigte, wie Menschen aus dem Tower sprangen war ich total geschockt. Ich habe bis dahin noch nie so viele Nachrichtensendungen am Stück gesehen.

Flug über die Golfregion

Marion von Imhoff, Redakteurin: Ich war am 11. September 2001 im Urlaub auf den Malediven. Nach einer Woche der Muße, warteten wir wieder neugierig auf Nachrichten am Fernseher auf den Rücktritt des damaligen Verteidigungsministers Scharping nach dessen Poolparty. So bekamen wir live das Grauen in New York und die Schreckensmeldungen mit. Die Bilder von den verzweifelt in die Tiefe springenden Menschen werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Danach wollten wir nur noch zurück. Angst herrschte auf dem Rückflug, wir überflogen die Golfregion, unter uns zogen sich die Kriegsschiffe zusammen.

Plötzlich war alles anders

Andreas Fröhlich, Redakteur: Ich war am 11. September 2001 im Urlaub auf den Malediven. Nach einer Woche der Muße, warteten wir wieder neugierig auf Nachrichten am Fernseher auf den Rücktritt des damaligen Verteidigungsministers Scharping nach dessen Poolparty. So bekamen wir live das Grauen in New York und die Schreckensmeldungen mit. Die Bilder von den verzweifelt in die Tiefe springenden Menschen werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Danach wollten wir nur noch zurück. Angst herrschte auf dem Rückflug, wir überflogen die Golfregion, unter uns zogen sich die Kriegsschiffe zusammen.

Gefühl der Lähmung

Marlies Schnaibel, Redakteurin: Der 11. September vor zwanzig Jahren war ein Dienstag, eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag also. Aber dann wurde er einer der ungewöhnlichsten Arbeitstage meines Lebens. Als die Nachricht von den Ereignissen unsere Redaktion erreichte, schalteten wir den Fernseher ein. Ich war wie gelähmt. Es war, als wollte mein Gehirn das Gesehene nicht zulassen, so unvorstellbares Leid war mit dem Gesehenen verbunden. Welch großes Verbrechen an den Menschen in den beiden Hochhäusern, welch Verbrechen aber auch gegenüber den Piloten, die ideologisch-religiös zu solchem Tun verleitet worden sind.

Von MAZonline