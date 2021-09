Rathenow

Hier können Sie sich, verehrte Leser, von den Ausflugstipps aus der MAZ-Redaktion in Rathenow inspirieren lassen für ihre Wochenendgestaltung.

Christin Schmidt, Redakteurin: All zu viel ist an diesem ersten Oktoberwochenende im Westhavelland tatsächlich nicht los, weder ein Theaterstück, noch eine Lesung stehen an. Und dennoch kann man jede Menge unternehmen. Zum Beispiel über den Flohmarkt schlendern, der am Samstag in der Theodor-Lessing-Straße auf dem Gelände am Nordbahnhof in Rathenow von 7 bis 13 Uhr stattfindet.

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: Am Sonnabend schnapp ich mir die Kamera und ich gehe zum „Bird Watch Day 2020“ – eine Führung und Vogelbeobachtung am Gülper See mit dem NABU RV Westhavelland. Treff und Start ist in Prietzen an der Bockwindmühle am Gülper See um 14 Uhr. Die Dauer beträgt vier Stunden. Das wird erholsam. Anmeldung bitte unter 03386/ 211227 oder per Mail npz@nabu-westhavelland.de.

Markus Kniebeler, Redakteur: Am Sonntag, dem Tag der Deutschen Einheit, findet im Optikpark traditionell das Saisonfinale statt. Zwar bleibt der Park noch bis zum 24. Oktober geöffnet, aber am Sonntag gibt es letztmals ein – kleines – Programm. Und zur Feier des Tages ohne Eintritt.

Von MAZonline