Westhavelland

Nach wochenlangem Notbetrieb ist am Montag auch in den Grundschulen im Westhavelland der Unterricht wieder gestartet. Mit Maskenpflicht im Schulgebäude und – zum Teil – auf dem Schulhof; mit regelmäßigen Lüftungsintervallen in den Klassenzimmern; und vor allem mit reduzierter Schülerzahl. Wie die Schulen den Wechselunterricht organisieren, ist ihnen selbst überlassen.

In der Grundschule Geschwister Scholl in Rathenow hat sich die Schulleitung in enger Absprache mit den Eltern für einen wöchentliches Wechselmodell entschieden. Alle Klassen – von der Stufe 1 bis zur Stufe 6 – wurden halbiert. Während die eine Hälfte – erlaubt sind maximal 15 Schüler – in der Schule ist, wird die andere zu Hause unterrichtet. In der Folgewoche wird dann gewechselt.

Schulleiterin Cornelia Topp ist in der großen Pause die Erleichterung anzumerken. „Es hat alles super geklappt“, sagt sie. Die Eltern seien im Vorfeld darüber informiert worden, wann ihr Kind in die Schule darf und in welcher Woche es von zu Hause lernt. Bis auf eine Ausnahme seien am Montag alle erschienen, die für den Präsenzunterricht eingeteilt gewesen seien.

Für die Lehrer bedeutet das Wechselmodell mehr Aufwand. Denn es müssen nicht nur die Schüler unterrichtet werden, die gerade da sind. Sondern die Schüler zu Hause sind auch mit Arbeitsmaterial zu versorgen.

„Wir wollen den Schülern, die im Präsenzunterricht sind, jeweils am Freitag das Arbeitsmaterial für die Folgewoche mit nach Hause geben“, sagt Cornelia Topp. Außerdem würden Aufgaben per E-Mail und in der Schulcloud zur Verfügung gestellt.

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt die Schulleiterin. Natürlich sei die Öffnung mit einem gewissen Risiko verbunden. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir auf Hygiene und die Einhaltung der Maskenpflicht achten.“

Kinder haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren

Die Grundschule Am Dachsberg in Premnitz setzt auch auf das Wechselmodell. Schon vor längerer Zeit habe man eine Erklärung auf die Homepage der Schule gestellt, wie die verschiedenen Unterrichtsmodelle funktionieren, sagt Schulleiter Jens Martin.

Alle Klassen seien in die jeweils zwei Gruppen A und B geteilt. In dieser Woche gehe es mit A-Gruppen los. Der Hauptgrund für den wochenweisen Wechsel sei gewesen, dass sich die Eltern darauf besser einstellen können.

„Alle Eltern, mit denen ich gesprochen habe, haben sich gefreut, dass es wieder losgeht“, teilt der Schulleiter mit. Auch die Schülerinnen und Schüler hätten sich zum großen Teil freudig geäußert. In den ersten Stunden schon sei aber deutlich zu spüren gewesen, dass einige Kinder damit zu tun hatten, sich eine Unterrichtsstunde lang zu konzentrieren.

Maskenpflicht auf dem ganzen Schulgelände

Auf dem ganzen Schulgelände herrscht eine umfangreiche Maskenpflicht. Schon wenn die Mädchen und Jungen morgens auf den Schulhof kommen, haben sie eine Maske zu tragen, erklärt der Schulleiter.

Im Schulgebäude und im Unterricht sind ebenfalls Schutzmasken zu tragen. Wenigstens zweimal in jeder Unterrichtsstunde sei zu lüften. Dann dürfen die Kinder in dieser Zeit ihre Masken abnehmen, müssen aber an ihren Plätzen bleiben.

Die 1. bis 3. Klassen haben ihre Hofpause von 9 bis 9.20 Uhr und die 4. bis 6. Klassen von 9.20 bis 9.40 Uhr, damit möglichst wenig Kinder zur gleichen Zeit auf dem Hof sind.

Jede Lehrkraft kann sich auf Corona testen lassen

Die halben Klassen bleiben beieinander und werden jeweils von einer Lehrkraft beaufsichtigt. Ihnen werden auf dem Freigelände verschiedene Bereiche zugeordnet, damit sie sich nicht begegnen. Die Kinder dürfen ihre Masken abnehmen, müssen aber wenigstens 1,50 Meter Abstand halten.

Wenn den Schulen dann zum gegebenen Zeitpunkt Schnelltests zur Verfügung gestellt werden, gebe das zusätzliche Sicherheit, erklärt Jens Martin. Doch schon jetzt könne sich jede Lehrkraft auf Corona testen lassen, wenn er als Schulleiter die entsprechende Bescheinigung dafür ausstelle. Wichtiger als die Schnelltests sei aus seiner Sicht, dass die Lehrkräfte in eine Gruppe mit Vorrang für die Schutzimpfung aufgenommen werden.

„Wir sind froh, dass wir die Kinder wenigstens zum Wechselunterricht jetzt wieder in der Schule haben dürfen“, resümiert Jens Martin, „und wir hoffen, dass sich die Lage bald so stabilisiert, dass wir alle Mädchen und Jungen in Präsenzform unterrichten dürfen.“

Verkürzter Unterricht in Milow

Auch die Inge-Sielmann-Grundschule in Milow setzt auf das Wechselmodel. „Wir haben uns mit einer Mehrheit in der Schul- und Lehrerkonferenz dafür entschieden“, erklärt Schulleiter Christoph Küpper.

Der reine Unterrichtsbetrieb ist zudem verkürzt. Für alle Klassen stehen 20 Wochenstunden auf dem Plan, jeden Tag vier Stunden. „Dabei sind die Kernfächer im Fokus und wo Luft ist, kommen je nach Klassenstufe andere Fächer dazu“, so Küpper.

Großwudicke macht eine Ausnahme

Zwischen acht und 13 Schüler sitzen nun im Klassenraum, jeder allein an einem Tisch. „Die meisten freuen sich, dass es weiter geht, aber nicht alle sind glücklich mit dem Wechselmodell“, weiß Küpper.

Die Kleine Grundschule Großwudicke startete am Montag mit einem eigenen Modell. Hier besuchen die Kinder der 1. bis 4. Klasse die Schule an vier Tagen pro Woche. Schüler der 5. und 6. Klasse sind wie in den anderen Schulen in zwei Gruppen aufgeteilt und alle 14 Tage im Präsenzunterricht.

„Wir haben den Platz und das nötige Personal, für diese Lösung“, sagt Schulleiterin Anke Engeleiter. Trotz des hohen organisatorischen Aufwands, ist sie froh, dass die Kinder nun wieder in der Schule lernen dürfen.

Von Markus Kniebeler, Bernd Geske und Christin Schmidt