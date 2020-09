Rathenow

Ab dem kommenden Montag wird es auf westhavelländischen Buslinien einige wenige Fahrplanänderung treten geben. Das hat die Havelbus Verkehrsgesellschaft mitgeteilt.

So wird der Bus der Linie 673 ( Rathenow – Göttlin – Grütz), der bisher um 6.27 Uhr ab „ Rathenow, Bahnhof“ fährt nun durchgehend vier Minuten früher starten. Die Abfahrtszeit am Bahnhof wird also 6.23 Uhr sein.

In Gegenrichtung startet der Bus ab Haltestelle „ Grütz“ in Richtung Rathenow neu um 6.50 Uhr und nicht, wie bisher, um 6.55 Uhr.

Der Bus, der um 16.03 Uhr den „ Rathenow, Bahnhof“ verlässt, hält nicht an den Haltestellen „Buschstr.“, „Theodor-Lessing-Str.“ und „Waldsiedlung“. Die nachfolgenden Haltestellen werden somit drei beziehungsweise vier Minuten früher bedient.

Halt auch an der Schule Milow

Der Bus der Linie 678 ( Rathenow – Milow - Bahnitz), der die Haltstelle „Bahnitz“ an Schultagen um 14.21 Uhr verlässt, hält nun auch an der Haltstelle „ Milow, Schule“. Die folgenden Haltestellen werden drei Minuten später bedient.

An Ferientagen hält der Bus, kommend aus „Bahnitz“, um 15.08 Uhr ebenfalls an der Haltestelle „ Milow, Schule“. Bei dieser Fahrt kommt es im Anschluss zu einer Verschiebung um drei Minuten.

Außerdem fährt der Bus der Linie 679 ( Rathenow – Vieritz - Milow), der um 15.10 Uhr „ Rathenow, Bahnhof“ verlässt, nun bei Bedarf den Ausstieg „Vieritz“ an.

Die aktuellen Fahrpläne der einzelnen Linien finden Sie im Internet unter havelbus.de/fahrplan.

