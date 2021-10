Ein mit Kohle beladener Lastwagen ist in der Nacht zu Montag auf dem westlichen Berliner Ring zwischen den Anschlussstellen Spandau und Potsdam Nord auf die Gegenspur geraten und umgekippt. Er blockiert die Spur in Richtung Dreieck Havelland. Die Bergungsarbeiten werden noch andauern. Es kommt in der gesamten Region zu massiven Verkehrsproblemen.