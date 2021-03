Wie das Krankenhaus in Rathenow Covid-Impfungen vorbereitet

Rathenow/Nauen

. Die Personen wurden vom Schulamt gemeldet. Weitere Impfwillige dieser Zielgruppe könnten nach gleichem Muster folgen. Darauf weist Babette Dietrich, Sprecherin der Havelland Kliniken hin.

Der Geschäftsführer des Klinikums, Jörg Grigoleit, verweist darauf, wie erfolgreich in den Kliniken bereits gegen Covid 19 geimpft wurde: „Schon zum Auftakt der landesweiten Impfkampagne haben wir mit eigenen Impfteams Bewohner in den unternehmenseigenen Seniorenpflegezentren und Mitarbeitende in den Krankenhäusern geimpft.“ Dabei habe die Klinik Erfahrungen mit der Organisation solcher Abläufe gesammelt. Nun stellt sich die Unternehmensgruppe der Herausforderung in kürzester Zeit eine Impfstelle zu organisieren und zu betreiben.

Der Speisesaal des Seniorenpflegezentrums (SPZ) Fontanepark in Rathenow wird dazu entsprechend hergerichtet. Dieser ist barrierefrei zugänglich und lässt sich komplett vom übrigen Bereich des SPZ abtrennen. Ärzte, Pflegekräfte und die Klinikapotheke werden wesentliche Aufgaben im Betrieb der Impfstelle übernehmen.

„Zwingende Voraussetzung dafür ist allerdings die Klärung des Terminmanagements, welches wie bei den anderen Impfzentren im Land von zentraler Stelle organisiert werden muss“, betont Grigoleit.

Zu den Havelland Kliniken gehören auch die Arztpraxen des Medizinischen Dienstleistungszentrums (MDZ) in Falkensee, Nauen und Premnitz. Die Ärzteteams hier warten ebenfalls darauf, mit den Impfungen beginnen zu können.

Der Kampf gegen das Corona-Virus bindet viele Kräfte in den Einrichtungen der Unternehmensgruppe. Neben der stationären und ambulanten Versorgung von Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, gehören umfangreiche Tests von Patienten, Bewohnern, Besuchern und Mitarbeitenden vor allem in den Kliniken und Pflegeheimen zu den täglichen Schutzmaßnahmen. Auch ein Abstrichpoint, bei welchem Praxen ihre Patienten zum Test anmelden können, ist am Krankenhausstandort Nauen weiterhin in Betrieb.

Mehr Sicherheit könne aber nur mit Schutzimpfungen er-reicht werden.

Von Joachim Wilisch