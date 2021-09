Havelland

Heute vor 20 Jahren krachten in New York Flugzeuge in das World Trade Center und in das Pentagon in Washington. Fast 3000 Menschen verloren bei den Anschlägen der Terroristen von al-Quaida ihr Leben. Die MAZ hat von Havelländern erfahren, wo und wie sie die Nachrichten am 11. September 2001 aufgenommen haben und ob sich Konsequenzen aus dem Geschehen ergeben haben.

Erste Meldungen nicht weiter bemerkt

Als Handwerker war der Buchow-Karpzower André Belitz an dem besagten Dienstag vor 20 Jahren auf einer Baustelle. Wie immer, lief nebenbei ein Radio. „Die ersten Meldungen habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass etwas Schlimmes passiert sein muss“, erinnert sich der 45-Jährige. Zuhause gab es am Abend nur ein Thema. Die Familie verfolgte alle Nachrichten bis in die Nacht. „Mir kam es zuerst so vor, als wenn dort ein Actionfilm lief. Man sah immer wieder, wie die Flugzeuge in die Türme stürzten. Unfassbar.“

Nach den Terroranschlägen war für seine Familie klar, dass sie erst mal nicht mehr fliegt. Die Angst, es könnte auch hier was passieren, sei groß gewesen, erzählt Belitz. Bis zum heutigen Tag ist der Buchow-Karpzower nicht mehr in ein Flugzeug gestiegen. „Es hat sich so ergeben. Wir haben die letzten Jahre lieber mit dem Auto Urlaub in Deutschland und vor allem in Österreich gemacht.“

Trotzdem danach ins Flugzeug gestiegen

Auf Jersey, der größten der zwischen England und Frankreich liegenden Kanalinseln, war die Elstalerin Alexandra Livet, während der Terroranschläge. Sie arbeitete zu dem Zeitpunkt im Hotelwesen und war gerade mit dem Bus von der Arbeit nach Hause unterwegs, als „der Busfahrer das Radio lauter machte. Ich habe nicht alles verstanden, wusste aber, dass es einen Anschlag in Amerika gegeben hat“, erinnert sich die 46-Jährige. Zuhause sei dann der Fernseher bis tief in die Nacht gelaufen, bis das Telefon klingelte: „Meine Eltern machten sich Sorgen und wollten mich überzeugen, lieber mit der Bahn nach Hause zu kommen, aber das habe ich nicht gemacht.“ Zwei Tage später stieg Alexandra Livet gleich in zwei Flugzeuge. Von Jersey nach London und von dort nach Berlin. „Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, denn die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft auf dem Flughafen. Überall standen Polizisten oder Soldaten mit Waffen. Aber ich wollte mich nicht unterkriegen oder einschüchtern lassen von den Terroristen“, sagt die Elstalerin.

Mit amerikanischer Freundin mitgelitten

Den 11. September wird Annett Lahn, Leiterin des Nauener Familien- und Generationenzentrums, nicht vergessen. „Die Erinnerung an diesen Tag geht mir immer noch unter die Haut“, sagt sie. Damals wohnte sie in einer Studenten-WG in Berlin-Friedrichshain mit ihrer amerikanischen Mitstudentin. „Deshalb war ich in dieser Zeit sehr nah am amerikanischen Lebensgefühl gewesen. Ich kannte auch ihre Familie ganz gut, die aus Oregon stammte.“ Beide hatten damals vor dem Fernseher gesessen und mitgefiebert. Für den Abend war ein Konzert mit der Band Radiohead in der Wuhlheide in Berlin geplant. „Und keiner wusste, ob es angesichts der Ereignisse tatsächlich stattfinden würde“, sagt sie. Aber letztlich fand es dann doch statt.

Angst vor einem Weltkrieg

Anfangs hatte Anja Mudlagk aus Wustermark gar nichts mitbekommen von den schlimmen Ereignissen. Sie holte nach der Arbeit ihre Kinder ab von der Kita, wo die Erzieherin noch fragte: Haben Sie schon gehört? „Zu Hause habe ich dann den Fernseher angemacht, da lief dann nur noch das World Trade Center. Man musste praktisch ständig gucken“, sagt sie. An dem Tag hatte auch ihr Opa Geburtstag, dem sie sonst immer pünktlich gratulierte. An diesem Tag aber nicht. „Ich habe das irgendwie vergessen und habe erst vier Tage später daran gedacht und angerufen.“ Das Ereignis in New York habe sie sehr mitgenommen. „Angesicht der Bilder hatte ich das Gefühl, jetzt geht der Dritte Weltkrieg los und ich hatte in der folgenden Zeit auch Angst um meine Kinder“, sagt sie. „Denn was kommt als Nächstes?“

Das war kein Actionfilm

Tommy von dem Berge aus Dallgow war zum damaligen Zeitpunkt gerade einmal neun Jahre alt, erinnert sich aber noch sehr gut an den Tag vor 20 Jahren. „Ich kann mich erinnern, dass mein bester Kumpel an diesem Tag Geburtstag hatte, das aber natürlich gleich in den Hintergrund gerückt ist und wir in der Schule noch am selben Tag eine Schweigeminute eingelegt haben. Gerade in dem Alter war das schon furchtbar mit anzusehen und noch heute schaut man immer hin, wenn mal wieder eine Dokumentation im Fernsehen dazu kommt. Auch in der Schule haben wir in den Folgetagen viel darüber gesprochen und obwohl wir erst in der dritten oder vierten Klasse waren, haben sich die Lehrer wirklich bemüht, das mit uns aufzuarbeiten und uns irgendwie zu unterstützen.“

Christine Möller, Vorsitzende der Eselfreunde im Havelland e.V., aus Paaren im Glien erfuhr von den Ereignissen im eigenen Wohnzimmer. „Ich saß tatsächlich vor dem Fernseher und dachte zuerst, es wäre ein Film. Es hat erst eine Weile gedauert, bis ich realisiert habe, dass es kein Actionfilm ist. Und als mir das dann bewusst wurde, dass das alles real ist, bin ich in Tränen ausgebrochen und habe meinen Mann zu mir gerufen, der auch völlig fassungslos war. Ich war so entsetzt, dass so etwas überhaupt möglich ist, und mir kommen heute noch die Tränen, wenn ich daran denke, wie unfassbar und wie gegen jede Menschlichkeit das ist und was Menschen einander antun können, so dass man das Ereignis nie vergessen wird und auch nie vergessen sollte.“

Von MAZonline