Alexandra Pichl (B 90 /Grüne) und Axel Brösicke (AfD) sind angetreten zum MAZ-Wortduell. Dass die MAZ sich für diese Paarung zweier sehr gegensätzlicher Direktkandidaten bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 60 entschieden hatte, das wusste beide nicht. Vor und nach dem Gespräch blieb kaum mehr als die eine Gemeinsamkeit. Beide trinken ihren Kaffee gern schwarz. So lief das von der MAZ moderierte Gespräch.

Auch wenn die AfD Klartext spricht, den viele Menschen verstehen, kommt sie im Bund kaum über 10 Prozent hinaus. Warum nicht?

Weil die Medien in der Summe versuchen, ein Bild von der AfD zu zeichnen. Man versucht, die AfD als Schreckgespenst hinzustellen. Ich muss zugeben, dass es von Vertretern meiner Partei Aussagen gibt, die Bürger vom Inhalt her und von der Art und Weise einfach abstoßen. Über die Alternative Mitte, also die Vernünftigen in der Partei, die konservative Politik machen wollen und deren Landesvorsitzender ich bin, wird relativ wenig berichtet.

Im Land Brandenburg ist der Flügel sehr präsent. Es freut mich zu hören, dass Sie wenigstens für die Mitte Ihrer Partei stehen.

Benzinpreise und Temperaturen

Die Grünen sind kompetent bei Umwelt und Klimaschutz. Warum vergessen sie, dass sich viele Menschen mehr Sorgen machen wegen steigender Benzinpreise als wegen steigender Temperaturen?

Pichl: Das vergessen wir nicht. Das Soziale ist ein großer Schwerpunkt bei uns Grünen. Uns geht es um einen sozial gerechten Klimawandel und wir wollen die Menschen mitnehmen.

Brösicke: Es ist nicht sozial für Pendler, wenn der Sprit demnächst zwei Euro oder mehr kostet. Wenn die Heizkosten steigen, trifft das die Rentner, die sich überlegen müssen, bei Kälte zu frieren oder noch einen zusätzlichen Pullover überzuziehen. Für mich sind die Grünen die Verbots- und Gängelungspartei.

Verbote oder keine Verbote

Pichl: Was verbieten wir denn?

Brösicke: Fangen wir mal an mit dem Veggie-Day.

Pichl: Den haben wir doch gar nicht gemacht, das war nur eine Idee. Wir haben doch nichts verboten.

Brösicke: Aber ihr wollt es. Ihr wollt auch Verbrennungsmotoren verbieten...

Pichl: Nein, die verbieten wir nicht. Wir wollen ab 2030 keine neuen mehr zulassen, aber die vorhandenen Verbrenner bleiben auf der Straße.

Brösicke: ...Der Reiche kann sich problemlos einen großen E-Volvo leisten, aber wer schlechter verdient, fährt mit den alten Benzinern und Dieseln weiter.

Pichl: Interessanterweise wird so etwas immer nur von Menschen gesagt, die sich große Autos leisten können. Wir wollen niemals das Auto verbieten, gerade in der Fläche wie hier im Wahlkreis nicht. Vielmehr wollen wir 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des ÖPNV investieren und ein so gutes Angebot schaffen, dass wir den Zweitwagen ersetzen.

Was die beiden Kandidaten voneinander sagen Alexandra Pichl (B 90/Grüne) über Axel Brösicke (AfD): Bei der ersten Veranstaltung ist mir aufgefallen, dass gleich die ganze AfD-Prominenz im Land Brandenburg gekommen ist, da dachte ich: Da scheint jemand wichtig zu sein. Im Gegensatz zu seinem Kollegen im Wahlkreis 61, Tim Krause, ist Herr Brösicke doch schon sympathischer. Ich finde es wichtig, dass es in seiner Partei Menschen gibt, die sich gegen rechts positionieren. Axel Brösicke über Alexandra Pichl: Frau Pichl ist nicht so biestig, wie ich es bei einer grünen Direktkandidatin erwartet habe. Sie hat im Gegensatz zu anderen auch ganz klar gesagt: Ist mir doch egal, neben wem ich sitze. Das fand ich gut. Sie ist eine sehr engagierte Streiterin für den Klimaschutz, da wird sie auch schnell emotional. Doch sie bleibt dabei fair.

Die AfD nährt sich von den Früchten, die sie mit ihrer Feindseligkeit sät gegenüber allen, die sie nicht für normal hält. Warum nur ist Ihre Partei so intolerant?

Brösicke: Das ist wieder ein Klischee. Leider werden manche Klischees von manchen Vertretern unserer Partei gefüttert. Aber wir haben zum Beispiel nichts gegen Homosexuelle, unsere Bundesvorsitzende ist sogar Lesbe. Normal ist für mich, dass man von seinem Lohn und seiner Rente auch leben kann. Dass man nicht zu zweit arbeiten muss, um die Miete zahlen zu können.

Pichl: Soweit ich weiß, stehen Sie nicht für eine Rentenerhöhung und auch nicht für eine Erhöhung des Mindestlohns.

Brösicke: Doch! (Anmerkung der Redaktion: In ihrem Wahlprogramm fordert die AfD nicht ausdrücklich eine Rentenerhöhung, so wenig wie die Grünen. Zum gesetzlichen Mindestlohn bekennt sie sich, fordert aber keine Erhöhung.)

Axel Brösicke (AfD) und Alexandra Pichl (B 90/Grüne) sind höchst selten einer Meinung. Die beiden Direktkandidaten im Wahlkreis 60 trafen sich zum Rededuell in der MAZ-Redaktion. Quelle: Jürgen Lauterbach

Brösicke: Jeder hat Verständnis für politisch Verfolgte aus Kriegsgebieten, die wir schützen müssen. Häufig aber kommen allein reisende Männer, die bei der Einreise ihren Pass verloren haben. Gegen die wehren wir uns. Straffällige und abgelehnte Asylbewerber müssen abgeschoben werden. Natürlich geht das nicht, wenn Verfahren sich zehn Jahre hinziehen und die Kinder der Familien hier geboren und sozialisiert wurden.

Geflüchtete und Vielfalt

Pichl: Wir Grünen stehen für eine vielfältige Gesellschaft. Natürlich gibt es immer Menschen, die ein System ausnutzen. Viele Geflüchtete, die ich kenne, wären zum Militärdienst verpflichtet worden und hätten in den Krieg ziehen müssen. Junge Männer mit Familien werden vom IS verfolgt. Bei solchen Gefahren flüchtet man nicht gern mit Kindern.

Brösicke: Mir würde es niemals in den Sinn kommen, aus einem Kriegsgebiet zu flüchten und meine Familie dort zu lassen. Ich könnte keine Nacht schlafen. Der überwiegende Teil der Asylbewerber kommt doch aus wirtschaftlichen Gründen hierher. Wir müssen einschreiten gegen die ungebremste Einreise.

Pichl: Von ungebremster Einreise kann nicht die Rede sein. Viele Geflüchtete haben vor dem Krieg daheim ein gutes Leben gehabt, studiert, Geld verdient. Sie haben sich auf der Flucht in Lebensgefahr begeben.

Grüne, AfD und Koalitionen

Um endlich an die Macht zu kommen, gehen die Bündnisgrünen auch eine Allianz mit den Linken ein. Sind Sie dabei, Frau Pichl?

Pichl: Wir tendieren eher zu einer Koalition mit der SPD als mit der CDU. Ob dann die Linke mit dabei ist oder die FDP, das zeigen Koalitionsverhandlungen. Grüne Inhalte können wir eher mit den Linken durchsetzen, wenn ich mir die Wahlprogramme angucke. Allerdings stehen wir für eine verantwortungsvolle Außenpolitik.

Hätten Sie die Grünen gern als Koalitionspartner, Herr Brösicke?

Brösicke: Ich finde es schlimm, wenn man sich selbst hinstellt, wie demokratisch man ist, aber uns dann als nicht demokratisch ablehnt. Dieses Bessermenschen und Schlechtermenschen. Natürlich würde ich grundsätzlich auch mit den Grünen koalieren können. Keine Partei aber hat das Recht, einen bestimmten Teil der Wähler vom politischen Diskurs auszuschließen.

Pichl: Wir wollen Meinungsvielfalt.

Brösicke: Nein, genau die wollen Sie nicht.

Pichl: Doch, aber es muss im Rahmen bleiben.

Brösicke: Bei Ihnen in einem sehr engen Korridor.

Herr Höcke und die AfD

Pichl: Mit der AfD gibt es wirklich keine Schnittmengen. Aber ich spreche der Partei nicht ab, dass die AfD demokratisch gewählt ist. Doch sind ihre Inhalte in Gänze undemokratisch.

Brösicke: Wo denn?

Pichl: Wenn ich mir allein einen Herrn Höcke angucke. Der hat den Holocaust geleugnet und das ist nicht mehr demokratisch.

Brösicke: Herr Höcke ist nicht die AfD. Und auch er ist an das Wahlprogramm der AfD gebunden. Im Übrigen halte ich Ihnen ja auch nicht die Drogenpartys eines Herrn Beck vor und mache die Grünen zur Drogenpartei.

Von Jürgen Lauterbach