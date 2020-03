Wie in Berlin: Havelbus sperrt den vorderen Einstieg

Havelland

Die Vordertür bleibt dicht. Das Verkehrsunternehmen Havelbus reagiert auf die Corona-Krise und verstärkt in dieser Woche seine Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

„Um das Gefährdungspotential für unsere im Fahrdienst beschäftigten Mitarbeiter zu reduzieren, wird ab sofort die erste Tür der Fahrzeuge geschlossen gehalten“, sagt Havelbus-Geschäftsführer Mathias Köhler.

Keine Fahrkarten mehr beim Fahrer

Zudem wurde zwischen der ersten und zweiten Sitzreihe ein Absperrband angebracht, das verhindern soll, dass Fahrgäste den vorderen Bereich der Busse nutzen. So sollen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden.

Fahrzeuge, die nur über eine Tür verfügen, sollen im Eingangsbereich weiträumig abgesperrt werden, um einen Abstand zum Fahrpersonal zu gewährleisten. Fahrgäste werden zudem gebeten, Fahrkarten ausschließlich im Vorverkauf oder über entsprechende Apps, etwa vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, zu erwerben.

Ein Schild weist Fahrgäste auf die neuen Gegebenheiten hin. Quelle: Tanja M. Marotzke

Die ersten Maßnahmen hatte Havelbus schon Ende Februar umgesetzt. „Wir haben für jeden Mitarbeiter unseres Unternehmens Desinfektionsmittel und Reinigungstücher für die Reinigung der Verkaufstechnik an den drei Betriebsstandorten Nauen, Falkensee und Rathenow bereitgestellt und in einem ersten Rundschreiben auf den Corona-Virus samt Hygienemaßnahmen hingewiesen“, so Köhler. Alle Mitarbeiter werden entsprechend den aktuellen Entwicklungen informiert.

Busse werden an Haltestellen gelüftet

Ein zweites Mitarbeiterschreiben enthielt Handlungsanweisungen für den Fahrbetrieb. So wurde angewiesen Fahrzeuge zusätzlich zu lüften und die Türen an Haltestellen für 15 Sekunden zu öffnen.

„Damit ist das Kontaktrisiko für Fahrer und Fahrgast reduziert worden“, sagt der Havelbus-Chef. Zusätzlich zu den bereits zur Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln können die Busfahrer seit Dienstag Einweghandschuhe erhalten.

Havelbus-Geschäftsführer Mathias Köhler beobachtet die aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise. Quelle: Tanja M. Marotzke

Der Dienstleister, der für die tägliche Reinigung der Busse zuständig ist, hat seine Mitarbeiter angewiesen, bei der Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln besonders die Bereiche intensiv zu reinigen, mit denen Fahrgäste in Kontakt kommen. Das betrifft vor allem Haltestangen und Druckknöpfe. „Darüber hinaus stellt sich die Nachversorgung mit Desinfektionsmitteln für unsere Betriebsstätten als schwierig dar, da es keine verbindlichen Liefertermine für die bestellte Ware gibt“, sagt Köhler.

Derzeit normaler Krankenstand

Wie sich der Corona-Virus auch personell auf das Verkehrsunternehmen auswirken wird, ist derzeit noch unklar. „Was den Personalbestand betrifft, so verzeichnen wir momentan normale Krankenstände. Wie sich das in den nächsten Tagen allerdings entwickelt, können wir noch nicht vorhersehen“, so Köhler.

Das betrifft insbesondere auch die Mitarbeiter, die sich durch die Schließung der Schulen und Kitas um eine Betreuung für ihre Kinder kümmern müssen. Erste Lösungen hätten sich hier bereits gefunden, so dass die Grundversorgung im Linienverkehr weiter abgesichert werden kann.

Derweil bleibt der Regelfahrplan bis auf Widerruf gültig. Alle Maßnahmen im Linienverkehr werden im Vorfeld mit dem Landkreis als Aufgabenträger abgestimmt.

Über die neusten Entwicklungen im Busverkehr des Landkreises informiert Havelbus aktuell auf seiner Internetseite. Diese ist unter www.havelbus.de erreichbar.

Von Danilo Hafer