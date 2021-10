Wie man im Amt Nennhausen bei einem Herzstillstand schnelle Hilfe leistet

Nennhausen

Im Havelland wurde noch im Jahr 2019 – also vor Ausbruch der Corona-Pandemie – bei den Havelland Kliniken das System der First Responder vorgestellt. Damit soll, wenn jemand einen Herzstillstand erleidet, schnell jemand mit einem Defibrillator zur Stelle sein, um erste Hilfe zu leisten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im Amt Nennhausen sind zwei dieser Defibrillatoren stationiert worden. Das sagte jetzt Amtsdirektorin Ilka Lenke. „Die Feuerwehren in Nennhausen und in Barnewitz sind damit ausgestattet“, sagte sie. In jeder Wehr werden zehn Feuerwehrleute geschult, die dann damit umgehen können.

Finanziert wurden die Defibrillatoren in den Feuerwachen durch das Demografieprojekt des Kreises. „Diese Defibrillatoren sind lebenswichtig, unterstrich Ilka Lenke.“ Bis ein Rettungswagen vor Ort sei, könne unter Umständen einige Zeit vergehen. „Wir haben zwar die Rettungswache in Stechow. Aber wenn der Wagen im Einsatz ist, dann muss ein Auto aus Rathenow kommen.“

Jede Minute

Vor allem in und um Barnewitz werde das zum Problem. „Beim Herzstillstand zählt jede Minute“, weiß Ilka Lenke. Zu den Defibrillatoren in den Feuerwachen gehört noch ein Rucksack mit weiteren Utensilien.

Es gibt aber auch noch einen dritten so genannten AED-Defibrillator im Amt. Der hängt in der mittleren Etage des Amtsgebäudes. Dieser wurde nicht mit Fördermitteln bezuschusst. „Das ist eine Anschaffung des Amtes“, sagte Ilka Lenke. 2838 Euro sind dafür im Haushalt bereit- gestellt worden.

First Responder Havelland in Ribbeck Quelle: Andreas Kaatz

Nun müssen auch in der Amtsverwaltung noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden. Dafür hat Ilka Lenke Rayk Sommer gewonnen. Der Rettungssanitäter weiß, worauf es ankommt, wenn Laien mit einem Defibrillator umgehen müssen. 16 Personen aus der Amtsverwaltung wollen sich schulen lassen. „Da gab es keinen Zwang“, sagte die Amtsdirektorin. Deshalb sei sie mit der Quote der Personen, die sich schulen lassen, auch sehr zufrieden.

Das Projekt First Responder ist durch Corona aufgehalten worden. Eigentlich sollte das Projekt schon im Jahr 2020 laufen. Der Feuerwehrverband bildet nun die First Responder aus. Dabei handelt es sich in einem ersten Schritt um Freiwillige aus den Feuerwehren, die in Zukunft über die Leitstelle mitalarmiert werden.

1000 Helfer

Neben den Feuerwehren aus Nennhausen war der Start auch mit den Wehren aus Friesack und Nauen geplant. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes hatte es 2020 ausgerechnet: „Wenn nur jeder zweite mitmacht, dann hätten wir im Idealfall 1000 Leute, die sich bei First Responder engagieren.“

Der Rettungsdienst kann dadurch nicht ersetzt werden. Das erwartet Petra Wilke, Chefärztin Notfallmedizin an den Havelland Kliniken, auch nicht. Deutschland hinke bei den First Respondern aber hinterher. „Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Laienreanimationsquote in Deutschland schlecht“, sagte sie. Haben Laien im Jahr 2019 etwa in Italien oder in Skandinavien in 60 bis 80 Prozent der Fälle eine Reanimation vorgenommen, erfolgte dies in Deutschland nur in 40 Prozent und im Havelland nur in 30 Prozent der Fälle „Doch es ist wichtig, dass sofort geholfen wird“, sagte die Chefärztin.

Die Feuerwehr nutzt einen neuen MTW auch als First Responder Fahrzeug. Quelle: Jürgen Ohlwein

Wichtig sei,ein Netz von Defibrillatoren im Landkreis, die überwiegend im öffentlichen Raum zugänglich sein sollen. Im Falle von First Responder werden die Teilnehmer im Umgang mit den so genannten AED (Automatischer externer Defibrillator) geschult.

Zu den Defibrillatoren gehört auch eine Warn-App, mit der man zum Notfallort gerufen wird.

Übersichtliche Folgekosten

Für Amtsdirektorin Ilka Lenke macht die Anschaffung des dritten AED für das Verwaltungsgebäude Sinn. Das Gerät sei leicht zugänglich, wenn es benötigt wird. Zwar fallen neben den Anschaffungskosten auch Wartungs- und andere Folgekosten an. Doch das sei übersichtlich.

Von Joachim Wilisch