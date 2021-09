Wie muss die Digitalisierung in Oberhavel und im Havelland vorangetrieben werden?

Oberhavel/Havelland

Am Sonntag wird gewählt. Im Wahlkreis 58 wollen elf Kandidatinnen und Kandidaten in den Bundestag. Wer löst das Ticket am Ende dorthin? Sie, liebe Leser, haben es in der Hand. Beim MAZ-Wahlforum am vergangenen Montag in Marwitz standen alle Gäste Rede und Antwort.

Fünf Fragen, fünf Antworten – bis Sonnabend werden wir auf dieser Sonderseite darüber berichten. Uwe Feiler (CDU), Ulrich Storm (AfD), Ariane Fäscher (SPD), Anke Domscheit-Berg (Linke), Ralf Tiedemann (FDP), Anne Schumacher (B90/Grüne), Rick Grothe (Die Partei), Stefanie Gebauer (Freie Wähler), Nathanael Uhlig (ÖDP), Sven Lingreen (dieBasis) und Thomas Ney (Piraten) gehen an den Start.

MAZ-Frage 1: Die Digitalisierung und der Ausbau von schnellem Internet im Havelland und in Oberhavel muss vorangetrieben werden – welche konkreten Ziele verfolgen Sie?

Die Antworten aller elf Kandidaten finden Sie auf dieser Seite zusammengefasst.

Ralf Tiedemann (FDP)

Ralf Tiedemann Quelle: Enrico Kugler

Wir brauchen ein flächendeckendes Glasfasernetz, an das auch Krankenhäuser und Behörden angeschlossen sind, um die Digitalisierungsprozesse voran zu treiben und einen schlanken Staat auf die Beine stellen zu können. Besonders im Bereich Ausbildung muss es ein Umdenken hin zu mehr Digitalisierung geben und nicht zuletzt müssen dann natürlich auch die Lehrkräfte in diese Richtung fortgebildet werden.

Stefanie Gebauer (Freie Wähler)

Stefanie Gebauer Quelle: Robert Tiesler

Funklöcher sind in der heutigen Zeit für mich ein No-Go. Das kann nicht sein, dass wir hier so ein grottenschlechtes Internet haben. Da muss definitiv gegengesteuert werden. Erst mal mit mehr Geld, Man muss aber auch die Mobilfunkanbieter dazu zwingen, dass nicht jeder seinen eigenen Mobilfunkmast hinstellt, sondern man kann Masten gegenseitig nutzen. Das andere, die Digitalisierung in den Verwaltungen, muss man extrem vorantreiben, damit man bis Ende 2022 das E-Government eingeführt hat.

Thomas Ney (Piraten)

Thomas Ney Quelle: Björn Bethe

Wir Piraten sind natürlich für den Gigabit-Glasfaseranschluss in jedes Haus, nicht nur in Oberhavel und im Havelland, sondern in ganz Deutschland. Wir müssen weg vom Kupfer auf den letzten einhundert Metern, um einfach Potenzial für den Mittelstand, aber auch für das Homeoffice freizusetzen. Wir müssen die Frequenzversteigerungen, die Erlöse, die damit erzielt werden in den Netzausbau umleiten. Und wir müssen zum Beispiel beim Straßenbau immer schon Leerrohre mit verlegen, damit wir dort dann später dementsprechend die Digitalisierung nachziehen können. Das heißt, wir müssen vorausschauend planen.

Ariane Fäscher (SPD)

Ariane Fäscher Quelle: Enrico Kugler

Einerseits geht es um das schon sprichwörtliche Netz an jeder Milchkanne, also die Versorgung bis in den letzten Winkel. Das möchte ich weiterhin durch Fördermittel, aber vor allem durch Stärkung der Kompetenzen der Kommunen zum Eigenausbau voranbringen. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass jeder Mensch Zugang zu einem Endgerät bekommt und geschult wird, sicher und mit Freude damit umzugehen – eine Art gesellschaftlicher Digitalpakt verbunden mit gemeinsamem Lernen und Üben.

Anke Domscheit-Berg (Die Linke)

Anke Domscheit-Berg Quelle: DIE LINKE. Brandenburg

Das Internet muss auf jeden Fall schnell und umfassend ausgebaut werden. Und dieser Ausbau sollte, um Spekulationsmöglichkeiten vorzubeugen, durch die öffentliche Hand im Zuge der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Diesbezüglich lohnt sich ein Blick nach Schweden, wo die kommunale Hand überall schnelles und preiswertes Internet geschaffen hat. Auch jeder Mensch bei uns muss ein Recht darauf haben, schnelles Internet zu bekommen. Die Förderrichtlinien sollten derart gestaltet sein, dass die Gelder der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen. Und selbstverständlich sollten überall leistungsstarke Glasfaserkabel verlegt werden.

Sven Lingreen (dieBasis)

Sven Lingreen Quelle: Andreas Kaatz

Wichtig wäre mir, dass es eine gute Mischung bei der Digitalisierung gibt. So wenig Funk wie möglich und so viele Leitungen wie möglich. Nur die letzte Strecke sollte über Funk erfolgen oder aber es sollte eine Kommunalisierung des letzten Meters mittels Kabel erfolgen. Wenn Wirtschaftsunternehmen das nicht machen wollen, dann sollten sich die Kommunen zusammentun und das übernehmen im Sinne ihrer Menschen, die da vor Ort leben.

Uwe Feiler (CDU)

Uwe Feiler Quelle: Sebastian Morgner

Oberhavel und auch das Havelland haben von einem Bundesprogramm zum Ausbau von Breitband profitiert, das ist aber nicht genügend. Wir müssen dieses Programm verstetigen, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne, überall. Wir sind dabei, die Autobahnen und Bahnstrecken auszustatten mit 5G, das reicht aber bei Weitem nicht aus. Ich merke das jeden Tag, wenn ich irgendwo lang fahre, dass ich ständig in irgendeinem Funkloch stecke und da muss richtig Geld in die Hand genommen werden, aber wir müssen auch Planungssicherheit und Planungsvereinfachung haben, dass man auch da etwas hinstellen kann, wo es benötigt wird.

Ulrich Storm (AfD)

Ulrich Storm Quelle: Nadine Bieneck

Es muss festgestellt werden, in welchen Regionen, besonders im ländlichen Bereich, der Empfang sowohl bei Mobilfunk wie auch Internet unzureichend ist und dann muss ein Programm auferlegt werden, das in diesen Regionen als allererstes die Empfangsmöglichkeit verbessert. Dazu sind Gespräche mit den entsprechenden Firmen nötig und es muss ein Programm dazu auferlegt werden und das dann auch durchgezogen werden.

Nathanael Uhlig (ÖDP)

Nathanael Uhlig Quelle: Enrico Kugler

Beim flächendeckenden Ausbau mit Glasfaserkabeln sind wir voll dabei. Wir sträuben uns allerdings dagegen, alles mit 5G oder 6G zuzupflastern, solange die Folgeabschätzungen nicht durchgeführt wurden. Es muss nicht an jeder Ecke ein 5G-Netz zur Verfügung stehen. Da reicht eventuell auch 3G oder 4G.

Anne Schumacher (B90/Die Grünen)

Anne Schumacher Quelle: Robert Roeske

Wir brauchen auf jeden Fall den Breitbandausbau. Es kann nicht sein, dass so ein Breitbandkabel nicht bis ins Haus kommt. Wir wollen auf jeden Fall auch Offline-Datensysteme haben. Digitalisierung bedeutet auch Vereinfachung der modernen Verwaltung, und da setzen wir Kreativität frei, weil die Leute nicht mehr irgendwelche Formulare ausfüllen müssen. Aber auch die Datensicherheit ist ganz wichtig. Und natürlich brauchen wir auch weiterhin auch analoge Angebote, denn es gibt Menschen, die mit dieser Technik nicht klarkommen und die dürfen nicht vergessen werden.

Rick Grothe (Die Partei)

Rick Grothe Quelle: Enrico Kugler

Dank Kupferkabel-Kanzler Kohl führen wir ja diese Diskussion hier überhaupt. Dafür dankeschön. So viele Jahre, wie sich alle schon einig sind beim Ausbau, und so wenig wie bis jetzt passiert ist, sende ich Brieftauben, und dann radel ich, bevor irgendwas passiert.

Von MAZonline