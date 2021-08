Wiebke Papenbrock im Ländchen Rhinow: Wie weiter mit Tourismus und ländlicher Entwicklung

Hohennauen

Die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl am 26. September nehmen Fahrt auf. Sie habe sich für die Zeit des Wahlkampfes von der Arbeit beim Bundespresseamt freistellen lassen, sagte Wiebke Papenbrock am Donnerstag bei einem Besuch in mehreren Gemeinden des Amtes Rhinow. Die 41-Jährige kandidiert für die SPD für den Bundestag, im Wahlkreis 56, der von der Elbe und der Prignitz über das Ruppiner Land bis ins nördliche Havelland reicht. So gehört auch das Ländchen Rhinow zu dem Wahlkreis, wo sich Wiebke Papenbrock von Amtsdirektor Jens Aasmann, Kommunalpolitikern, Geschäftsleuten und Landwirten über die ländliche und touristische Entwicklung der Region informieren ließ.

Tourismus im Aufwärtstrend – das hat jedoch auch Kehrseiten

In Hohennauen am See kam es zu einem regen Gedankenaustausch mit Ulf Gottwald, dem ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Seeblick. Der Tourismus sei im Aufwärtstrend, sagte er. Die positive Entwicklung habe aber auch Kehrseiten. Gottwald nannte die Unsitte, an Wegen mitten in der Natur zu campen, obwohl dies nicht gestattet sei. Und auf dem See würden zu schnell fahrende Motorboote für zunehmende Gefahren sorgen. Der Bürgermeister erneuerte deshalb seine schon öfter geäußerte Forderung nach mehr Kontrollen auf dem See und von Land aus.

Ein anderes Thema war das stetige Wachsen des Dorfes Hohennauen. Dafür sorgen vor allem Familien, die dort neue Häuser bauen. Die Infrastruktur mit weiterem Handwerk, Gewerbe und Dienstleistern in den Dörfern würde dieser Entwicklung derzeit hinterherhinken, nannte der Bürgermeister ein Defizit.

Probleme in ländlichen Regionen überall ähnlich gelagert

„Die Probleme sind in allen ländlichen Regionen ähnlich gelagert “, sagte Papenbrock, die mit ihrer Familie in Neuruppin lebt. Wie es funktionieren kann, hatte sie zuvor in Gülpe erfahren, wo sich die ortsansässige Agrargenossenschaft seit Jahren erfolgreich für die Direktvermarktung mit Läden in Rathenow, Rhinow und Wolsier engagiert. Für sie ist die Direktvermarktung der AG Gülpe „beispielhaft und nachahmenswert für weitere Betriebe in der Region“. In Gülpe sprach sie mit Amtsdirektor Jens Aasmann auch über den Sternenpark Westhavelland und in Rhinow in der Seniorenwohngemeinschaft „Ländchen Rhinow“ mit Geschäftsführerin Petra Friedrich darüber, wie ältere Menschen in gewohnter Umgebung gut betreut werden.

Von Norbert Stein