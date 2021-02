Wintereinbruch im Havelland: Warten auf den großen Schnee

Havelland

Am Sonntag soll die Grenzwetterlage auch das Land Brandenburg erreichen. Etliche Zentimeter Neuschnee werden erwartet. Begleitet werden soll der Schneefall von eisigem Frost, Glätte und auch Schneeverwehungen.

Der Kreisstraßenbetrieb Rathenow war bereits am Sonnabend auf den Straßen unterwegs. Quelle: Kay Harzmann

Anzeige

Der Kreisstraßenbetrieb Rathenow war bereits am Sonnabend unterwegs, um die Straßen auf die Wetterlage vorzubereiten. MAZ-Fotograph Kay Harzmann sichtete den Winterdienst unter anderem auf der Kreisstaße 20 zwischen dem Abzweig B 102 und Semlin.

Eine erste Schneedecke am Sonntagmorgen in Falkensee. Quelle: Steve Reutter

Am Sonntagvormittag war die Lage im Havelland zunächst noch überschaubar. Die ersten Flocken in Falkensee fielen am Morgen zu Boden, begleitet jedoch von starken Windschüben. Ähnlich sah es in Rathenow aus. Dort fegte der Wind feinen Schnee über die größtenteils menschenleeren Straßen. Die Rathenower blieben offenbar – ebenso wie die Falkenseer – aufgrund der arktischen Witterung lieber zu Hause.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Landkreis Havelland eine amtliche Wetterwarnung der Stufe 1 ausgegeben. Er warnt bis zum Abend vor „leichtem Schneefall zwischen 1 und 3 Zentimeter“, vereinzelt werde es auch glatt. Gewarnt wird zudem vor Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h, in einzelnen Lagen gar bis zu 70 km/h. Zudem komme es zu Frost zwischen -4 und -8 Grad Celsius, so der DWD.

Die MAZ-Redaktion berichtet im Liveticker hier von der aktuellen Wettersituation im Land Brandenburg.

Von Nadine Bieneck