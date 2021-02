„Wir im Havelland“: Eigener Newsletter für die Region

Havelland

Jetzt gibt es was Neues im Havelland: Die MAZ startet mit „Wir im Havelland“ einen eigenen Newsletter für den Landkreis. Immer freitags halten wir Sie zukünftig auch per E-Mail über die wichtigsten Lokalnachrichten auf dem Laufenden. Was bewegt die Menschen, die im Havelland leben? Wie gehen sie mit der aktuellen Situation um? Wo wird neu gebaut, und wie steht es aktuell um die Verkehrsplanung? Welche Neueröffnung ist Thema Nummer 1? Welche Havelländer bergen außergewöhnliche Geschichten?

Wöchentlicher Streifzug durchs Havelland – immer freitags

Darüber möchten wir Sie ab sofort nicht nur in der gedruckten Ausgabe und auf unserer Website im Internet informieren, sondern auch per E-Mail mit unserem neuen, modernen Newsletter. Ab diesem Freitag, dem 12. Februar 2020, nehmen wir Sie einmal wöchentlich mit auf einen Streifzug durch das Havelland und geben Ihnen mit unserem kostenlosen Newsletter „Wir im Havelland“ einen Überblick über die wichtigsten und spannendsten Nachrichten. Auch hinter die Kulissen blicken wir und kratzen nicht nur an der Oberfläche. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Zudem möchten wir Menschen im Havelland eine Plattform geben, die sich für andere einsetzen und stark machen, die außergewöhnliche Hobbys haben oder die Themen bewegen, die viele andere Havelländer auch betreffen.

Die Top-Themen der Woche, die aktuelle Coronalage im Havelland und Menschen aus dem Havelland werden vorgestellt. „Das müssen Sie gesehen haben“ – wir geben Ihnen Tipps. Zudem wird es ein Fotorätsel der Woche geben: „Wo ist das?“ Und: einen Kulturtipp unserer Redakteurin Marlies Schnaibel, den Sie im Newsletter exklusiv lesen. Das klingt spannend. Sie möchten „Wir im Havelland“ komfortabel und kostenfrei immer freitags in Ihre Mailbox geliefert bekommen? Dann melden Sie sich gern an. Entweder direkt in der Anmeldebox hier im Text oder unter havelland.maz-online.de können Sie sich in den Newsletter eintragen.

Von Sebastian Morgner