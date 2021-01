Nauen

Die letzten Quadratmeter Rollrasen auf den Freiflächen sind dieser Tage verlegt worden. Nach und nach sind bereits die ersten Mieter in das 1912 gebaute stadtbildprägende, mehrgeschossige Wohngebäude mit nunmehr speziellen Wohnformen in die Nauener Dammstraße 30 eingezogen. Coronabedingt in aller Stille, ohne das sonst übliche offizielle Zeremoniell.

Rund 20 Jahre stand das unansehnliche, mit Rauhputz versehene Wohngebäude leer. Nach gut dreizehn Monaten Bauzeit hat der Investor, die Brieselanger RegWert GmbH, das Gebäude an den Generalmieter, das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH, übergeben. „Wir haben das viergeschossige Gebäude innen und außen entkernt, in einem Anbau das Treppenhaus und einen Fahrstuhl eingebaut und die Wohnungen in Abstimmung mit dem Gemeinschaftswerk den speziellen Anforderungen der künftigen Mieter entsprechend gestaltet“, berichtet RegWert-Geschäftsführer Kevin Marcuse.

Nur eine Wohnung ist noch zu haben und frei

So konnten im Erd- und ersten Obergeschoss acht Mieter mit Demenz und anderen körperlichen Einschränkungen als Wohngemeinschaft in ihr neues Domizil einziehen. Ihnen stehen persönliche Wohnräume ebenso zur Verfügung wie die Gemeinschaftsküche, Terrassen und vier spezielle Bäder. Rund um die Uhr ist ein Ansprechpartner des Gemeinschaftswerkes erreichbar. Im zweiten Ober- und im Dachgeschoss sind von den sechs „Wohnungen mit Service“ bereits fünf bezogen, wie Jahn-Michael Langner, Nauener Niederlassungsleiter des Gemeinschaftswerkes, bestätigte. Er freue sich sehr über das gesamte Objekt. Interessenten für die einzige noch freie Wohnung könnten sich beim Gemeinschaftswerk melden.

Die Nauener Ella (80) und Werner Lutz (82) fühlen sich wohl in der neuen Wohnung. „Wir haben ein Poster im Schlafzimmer.`Wo das Herz sich wohlfühlt, da bist du zuhause´steht darauf. Und so ist das“, erzählt Ella Lutz zufrieden. Das bei Bedarf auch Hilfe geleistet werden kann, gäbe eine gewisse Sicherheit.

Wohnen in der Dammstraße in Nauen: Werner und Ella Lutz im Gespräch mit Investor Kevin Markuse (r.) Die ersten Mieter sind in das sanierte Haus eingezogen Quelle: Wolfgang Balzer

Bei dem Bau gab es einige Überraschungen

„Mit dem Klinkersockel und der Farbgebung haben wir uns benachbarten, denkmalgeschützten Gebäuden angepasst“, erläuterte Marcuse. Er hätte sich im Nauener Archiv die Baupläne von 1910 angesehen und bei der Sanierung beachtet. So sei der Erker an der Ecke Hertefelder Straße in Dachhöhe auf das einst geplante, aber nicht realisierte höhere Maß ausgebaut worden. Die Wetterfahne darauf verweist auf das Sanierungsjahr 2020. Vom oberen Geschoss ist nun der Blick über Nauen bis hin zum Bahnhof und der ehemaligen Zuckerfabrik möglich. Durch den Anbau für Treppenhaus und Fahrstuhl und mit dem erhöhten Erker wirke das ganze Gebäude in seinen Proportionen harmonischer, ist Kevin Marcuse stolz auf die gelungene Sanierung und gibt zu, dass der 100 Jahre alte Bau auch einige bauliche Überraschungen brachte, die unerwartet zusätzlich Zeit und Geld gekostet haben.

Noch ist der gerade erst fertig gewordene und bereits begrünte 1000 Quadratmeter große Innenhof recht kahl. Im nächsten Jahr wird es hier Sitzmöglichkeiten geben. Ein Grillpavillon und ein Hochbeet sind bereits vorbereitet. „Ein gelungenes spezielles Wohnobjekt, in dem ich mich wohlfühle“, urteilte Helene Kriese, die von Berge in die Dammstraße gezogen ist.

Von Wolfgang Balzer