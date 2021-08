Wolfslake: 1. Lauf zum Krowdrace-Cup auf Speedway-Bahn

Wolfslake

Auf der Speedway -Bahn in Wolfslake wird an diesem Wochenende der 1. Lauf zum Krowdrace-Cup 2021 stattfinden. Kurz vor Nennschluss haben sich bereits über 70 Fahrer aus sieben Nationen angemeldet.

Lasse Kurvinen hat sich angesagt

Sogar mit dem amtierenden FIM-Flat-Track-Weltmeister Lasse Kurvinen aus Finnland ist zu rechnen. Es wird in zehn unterschiedlichen Leistungs- und Altersklassen gestartet: von Anfänger („Newbies“) über Amateure, Oldtimer, Elektro, Profis, Damen („Supergirls“) bis zu Profis und Hooligans auf schweren Maschinen über 650 cm sind alle Leistungs- und Altersklassen auf dem schwarzen Sand der Speedway Bahn unterwegs. Maximal 1000 Zuschauer sind derzeit bei Großveranstaltungen erlaubt.

Rennen am Eichenring in Wolfslake

„Nach mehreren coronabedingten Absagen und Terminverschiebungen freuen wir uns auf das Auftaktrennen am 14. und 15. August am Eichenring des Partnervereins Wolfslake“, sagt Hermann Köpf aus München, der mit Martin Hüninge das Rennen organisiert. Das Gelände in Wolfslake kann am Sonnabend zum ganztägigen Training bei freiem Eintritt besucht werden, beim Renntag am Sonntag sind 5 Euro Eintritt an der Tagesklasse zu zahlen.

Die Rennen beginnen am Sonntag um 9.30 Uhr und dauern bis 13 Uhr. Nach einer Pause gehen sie um 14 Uhr weiter. Mit dem Ende des Renntages wird gegen 16.30 Uhr gerechnet.

Von MAZonline