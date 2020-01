277 Unterstützer für die Petition zum sozialen Wohnraum

Wustermark

Das Ergebnis der Petition zum Thema „Sozialen und bezahlbaren Wohnraum im Havelland erhalten und fördern“, die die Mieterinitiative Elstal am 29. September 2019 gestartet hatte, liegt nun vor. Es wurden 277 unterstützende Unterschriften abgegeben, davon kamen 183 aus dem Havelland, weitere 94 aus dem restlichen Deutschland. Somit wurden 11 Prozent des Quorums erreicht. „Das Ergebnis ist zwar nicht berauschend, aber so wie das Wort Petition durch seine Wortteile petit und Ion auch suggeriert, dass es sich um ein kleines Teilchen handelt, ist für die Mieterinitiative Elstal diese Petition nur einer von vielen kleinen Schritten, um wohnungspolitisch im Havelland, insbesondere in Elstal, etwas zu bewegen“, sagt Matthias Redsch, einer der Sprecher der Initiative.

Initiative macht weiter

In der Petition waren die Mitglieder des Kreistages Havelland aufgefordert worden, Anreize zu schaffen, die genossenschaftliches Wohnen und Bauen sowie die Herstellung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum fördern. Sie sollten sich beim Land für die Schaffung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum einsetzen.

Auch wenn die Stimmenanzahl nicht ausreichend ist, entlasse das die Kommunalpolitiker und zuständigen Gemeindeverwalter nicht aus ihrer politischen Verantwortung, so Redsch. „Ebensowenig schmälert das Ergebnis das Engagement der Mieterinitiative, auch weiterhin für die Interessen der Mieter einzutreten. Weitere Aktionen seien bereits in Vorbereitung.

Von Jens Wegener