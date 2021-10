Wustermark

Auf der Autobahn-Auffahrt zur A10 Richtung Dreieck Werder kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sportwagen schwer beschädigt wurde. Offenbar hatte der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Leitplanke touchiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Durch den Aufprall wurden auch Leitungen am Motor abgerissen, so dass Betriebsstoffe, Öl und Kühlwasser ausliefen. Trotz erheblicher Beschädigungen im Frontbereich blieb der Wagen fahrbereit. Der Wagen, dessen Marktwert auf zwischen 150.000 - 250.000 Euro geschätzt wird, wurde dennoch abgeschleppt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer verlief negativ.

Von MAZ-Online