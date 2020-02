Elstal

Das Erlebnis-Dorf in Elstal wächst und wächst. Gerade wurde das neue Marmeladenland mit zwei Fahrgeschäften, einer Freak-Bar und der Marmeladenküche eröffnet, nun stehen in den kommenden Jahren weitere Neuheiten an. Die größte wird sicherlich der Baubeginn des neuen Freizeitparks „Erdbeerland“ auf dem Areal der Adler/Löwenkaserne.

Mindestalter für Bewerber ist 16

Für alle diese Erweiterungen sucht das Unternehmen neue Mitarbeiter, wobei es eine große Spannbreite bei den Jobs gibt. Die reicht vom Erdbeerverkäufer über Chipsmacher und Fahrgeschäftbediener bis zum Barkeeper an der Eisbar. Havelländer, die Lust auf was Neues haben, sind am 17. Februar in Elstal bei einem Bewerbertag willkommen.

Dieser Tag bei Karls dauert von 11 und 18 Uhr. Potenzielle Neu-Karlsianer erhalten Einblicke in verschiedene Tätigkeiten im größten Familienausflugsziel der Region Berlin-Brandenburg. Zudem informiert das Personalteam über Sonn- und Feiertagszuschläge, kostenlose Schulungen in der eigenen Karls-Akademie sowie Möglichkeiten eines Fahrrad-Leasings.

Wer zur Karls-Familie gehören will und mindestens 16 Jahre alt ist, könnte gleich seine Bewerbungsunterlagen mitbringen: Rund 30 Vollzeit-, Teilzeit und Aushilfsstellen sind aktuell zu vergeben. Weitere Informationen und Stellenangebote gibt es unter www.karls.de/jobs.

Von Jens Wegener