400 FFP-2-Masken für die Tafel in Elstal

Wustermark

Die Pflicht, in Supermärkten, beim Arzt oder auf Parkplätzen eine Maske zu tragen, stellt Menschen mit geringem Einkommen, vor immer größere Probleme. Noch dazu, wo inzwischen selbst genähte Masken nicht mehr ausreichen.

Die Wustermarker Sozialdemokraten haben deshalb der Tafel in Elstal 400 FFP-2-Masken gespendet. „Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, so der Elstaler SPD-Mann Matthias Kunze, „aber in der Zeit, der Corona-Pandemie ist jede Hilfe wichtig.“ Der Schutz vor dem Virus dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen.

Zweimal wöchentlich geöffnet

Genauso sieht es Kristin Werner, Vorstandsmitglied der SPD Wustermark. „Wer ohnehin bereits am Existenzminimum lebt, wird damit vor eine weitere Herausforderung gestellt. Bei den vielen Berichten rund um die Pandemie werden gerade Menschen mit geringen finanziellen Mitteln häufig vergessen.“

Übergabe der Masken in der Elstaler Tafel. Quelle: Privat

Zweimal pro Woche, immer montags und donnerstags, erhalten Bedürftige bei der Tafel in Elstal Lebensmittel. Etwa 45 Menschen nehmen dieses Angebot wöchentlich in Anspruch. Menschen mit finanziellen Einschränkungen wenden häufig bereits einen erheblichen Teil ihres Geldes für Lebensmittel auf. Mit ihrem Angebot erleichtert die Tafel spürbar den Lebensalltag der Menschen. „Gerade in diesen besonderen Zeiten ist es wichtig, füreinander da zu sein“, erklärt Stephan Neumann, der selbst ehrenamtlich aktiv ist.

Man wolle mit der Aktion ein Zeichen der Solidarität setzen, so der Wustermarker SPD-Fraktionschef Steven Werner. „Auf Dauer geht es einfach auch um die soziale Teilhabe, wenn das Nötigste fehlt, weil noch schnell eine Maske gekauft werden muss.“

Von Jens Wegener