Andere Haltepunkte für Busse in Elstal

Elstal

Ab Montag wird die neue Bushaltestelle vor der Dreifeldsporthalle am Schulzentrum „Heinz-Sielmann“ in Elstal angefahren. Damit verbessert sich die Bushaltestellensituation an der Maulbeerallee, sagt Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber. Möglich wurde diese Änderung, weil jetzt auch die Außenanlagen der Sporthalle jetzt fertiggestellt worden sind.

Wie die Havelbus Verkehrsgesellschaft informiert, entfallen gleichzeitig die beiden bisherigen Bushaltestellen in der Maulbeerallee.

Die neue Bushaltestelle am Schulzentrum wird einseitig betrieben, das heißt, beide Fahrtrichtungen teilen sich die Haltestelle und haben die gleiche Einstiegsseite. „Damit wird das Ein- und Aussteigen für die Elstaler, die in die historische Eisenbahnersiedlung wollen und für die vielen Schüler der Oberschule – sicherer. Entschärf werde auch ein Gefahrenpunkt in der Maulbeerallee, weil dort bisher wartende Schüler oft im Straßenraum stehen. Jetzt können die Schüler auf direktem Wege von der neuen Sporthalle in die Schule gehen.

„Die bestehenden großen Wartehäuschen werden abgebaut, überarbeitet und am Bahnhof Wustermark als auch gegenüber der Grundschule Wustermark wieder aufgebaut“ sagt der Bürgermeister.

Von Jens Wegener