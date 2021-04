Aufatmen bei Havelländer Feuerwehren: Corona-Impfung für Einsatzkräfte

Havelland

Bei seiner Stippvisite der Freiwilligen Feuerwehr Priort vergangene Woche hatte Innenminister Michael Stübgen (CDU) das Thema am Rande bereits aufgegriffen. Wohl wissend, dass es auch den Einsatzkräften der freiwilligen Wehren auf den Nägeln brennt.

Am Freitag schließlich teilte das Innenministerium – dem aktuell der Corona-Impfstab für das Land Brandenburg unterstellt ist – mit, dass ab Montag dieser Woche auch die Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren sowohl in den Impfzentren als auch bei den impfenden Hausarztpraxen mit allen vorhandenen Seren geimpft werden können.

„Wenn der Pieper geht, können wir uns nicht aussuchen, ob wir zum Einsatz fahren oder nicht“

Dies war zuvor nicht der Fall und hatte entsprechend für Sorgenfalten bei den Einsatzkräften gesorgt. „Wir halten es schon für wichtig, dass den freiwilligen Einsatzkräften die Möglichkeiten zu Impfungen eingeräumt wird“, hatte Steffen Düsing von der Priorter Wehr noch beim Ministerbesuch am Mittwoch auf das Thema hingewiesen. Die Kräfte der Berufsfeuerwehren seien bereits geimpft. „Auch wir können uns ja, wenn der Pieper geht, nicht aussuchen, ob wir zum Einsatz fahren oder nicht. Ein Feuer wartet nicht. Leisten wir Tragehilfe bei Transporten, ist es gar nicht möglich, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Wir gehen bei jedem Einsatz ein Ansteckungsrisiko ein“, umriss er die Problematik. Mit Sorge blickte Düsing zudem der Waldbrandsaison entgegen. Diese hat bereits begonnen, am Montag galt für das Havelland die Waldbrandwarnstufe 3 („Mittlere Gefahr“).

Zusätzlicher Spielraum bei Impfseren ermöglicht weitere Prioritätensetzung

„Wir werden in den kommenden Wochen zusätzlichen Spielraum bei Biontech- und Moderna-Impfstoffen haben“, erklärte Stübgen nun am vergangenen Freitag. „Den nutzen wir, um Prioritäten zu öffnen und den Ärzten mehr Freiheiten bei der Impfentscheidung zu geben“. Wichtig sei ihm dabei auch, „dass unsere Feuerwehrleute rechtzeitig vor Beginn der Waldbrandsaison ausreichend geschützt sind“. Stübgen warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen. Nach wie vor könne nur verimpft werden, was vom Bund geliefert werde.

Ortswehrführer Fabian Kralisch erleichtert über die Neuregelung

Fabian Kralisch, Wehrführer der Priorter Feuerwehr, zeigte sich am Montag auf MAZ-Nachfrage dennoch erleichtert: „Die Infektionsgefahr ist allgegenwärtig. Die Einsätze laufen zwar routiniert, aber dennoch in der ersten Phase meist hektisch ab. Hier bleibt den Einsatzkräften oft nur wenig Zeit, an Abstand und Hygiene zu denken“, berichtete er. „Gerade bei Hilfeleistungseinsätzen mit Patientenkontakt haben wir oftmals ein vergleichbares Infektionsrisiko wie die Kräfte im Rettungsdienst.“ Die Ausbildung der Feuerwehren sei aktuell auf ein Minimum zurückgefahren, obgleich bereits in den vergangenen Jahren ein Ausbildungsstau auf Landes- und Kreisebene herrschte. Auch aus diesem Grund „begrüßen wir es sehr, dass Innenminister Stübgen den Weg für eine Impfung der Kameraden und Kameradinnen der freiwilligen Feuerwehren im Land Brandenburg frei gemacht hat“, sagte Kralisch am Montag.

Vergangene Woche hatte Stübgen sich bei seinem Besuch im Havelland einen Eindruck sowohl von der Freiwilligen Feuerwehr Priort als auch der Nauener Ortswehr in Börnicke gemacht, nachdem er zuvor Zuwendungsbescheide für Fördermittel überbracht hatte. Diese kommen insbesondere den Nachwuchswehren zu Gute.

Von Nadine Bieneck