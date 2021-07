Aufregung in Priort: Giftiger Bärenklau in der Döberitzer Heide entdeckt

Priort

Die Pflanzen sind etwa drei Meter hoch, ragen mit ihren weißen Spitzen weit über das umliegende Grün hinaus. Unweit des Einganges in die Döberitzer Heide von der Priorter Seite haben Wanderer jetzt Bärenklau entdeckt. „Die Pflanze ist gefährlich, wenn man mit ihr in Berührung kommt. Deshalb sollte sie entnommen werden“, forderte die Priorterin Sandra Schulze, die Biologin ist, in der jüngsten Wustermarker Gemeindevertretersitzung.

Das ließ dem Priorter Ortsvorsteher Reiner Kühn (CDU) keine Ruhe, er sah sich die Sache in der Heide an und fordert auch, dass der Eigentümer – die Sielmann-Stiftung – diese Pflanzen so schnell wie möglich entfernt. „Abgesehen von den Gefahren für Menschen und Tiere – wenn die Pflanze sich aussäht, ist zudem eine Katastrophe für den Priorter See mit den Feuchtgebieten“, sagt Kühn.

Ein Riesenbärenklau. Quelle: Heinz Waldukat/Adobe Stock

Die Pflanzenart war zuvor in Priort zu beobachten

Und er ärgert sich über eine Aussage der Sielmann-Stiftung, wonach die Priorter mitverantwortlich dafür seien, dass Bärenklau dort gewachsen ist. „Die Vorkommen im Weinmeisterbruch stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit ursprünglich aus der Ortslage Priort oder aus Gartenabfällen und Müllablagerungen der Anwohner“, schrieb Jürgen Fürstenow von der Stiftung. Er habe die Pflanzenart lange vor dem Auftreten in der Döberitzer Heide in Priort beobachten können.

Bei Berührungen mit dem Bärenklau, auch Herkulesstaude genannt, kann es zu heftigen Verbrennungen der Haut kommen. Ausgelöst werden diese durch die in allen Pflanzenteilen enthaltende gefährliche Substanz Furocumarin, die bei Hautkontakt und Sonneneinfluss ähnliche Gesundheitsschäden verursacht wie ein starker Sonnenbrand, also Rötung der Haut, Schwellungen, Blasen und Hautverfärbungen. Verstärkt werden diese Hautreaktionen durch intensives Sonnenlicht und hohe Luftfeuchtigkeit, aber auch Schweiß.

Etwas abseits des Weges steht Bärenklau in der Heide. Quelle: Privat

Entnahme der Pflanzen wäre sehr aufwendig

Grundsätzlich aber gibt die Sielmann-Stiftung erstmal Entwarnung. „Die Bärenklau-Pflanzen stehen abseits des Weges. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, dürfen nach der Schutzgebietsverordnung und auch wegen der Munitionsbelastung die Wege nicht verlassen werden. Hunde müssen angeleint bleiben, so das hier keine Gefahr für Erholungssuchende besteht“, sagt Stiftungssprecherin Nora Künkler.

Um eine Ausnahmegenehmigung zur Beseitigung von diesen Pflanzen zu bekommen, müssten Sielmann-Stiftung und Kommune Wustermark einen Antrag bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises stellen. „Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass es extrem schwierig ist, Bärenklau zu entnehmen. An der Stelle im Bereich Priort kommt die Munitionsbelastung hinzu, die etwa einen Bodenaushub sehr aufwendig und intensiv machen würde“, so Künkler.

Naturschutzbehörde ist zuständig

Die Kreisverwaltung Havelland bestätigt auf Anfrage der MAZ: „Auf Gemeindeland kann die Kommune die Beseitigung ohne behördliche Genehmigung vornehmen. Im Naturschutzgebiet ist in der Tat die Einbeziehung der Unteren Naturschutzbehörde notwendig. Man kann sich via Antrag an die UNB wenden, um eine weitere Ausbreitung dieser invasiven Pflanze zu verhindern“, sagt Kreissprecherin Catarina Rönnert. Die UNB entscheide dann über das weitere Vorgehen auf Grundlage der Größe der Ausbreitung und der Gefährlichkeit für Mensch und Umwelt unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit.

