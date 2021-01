Wustermark

Eine Frau bemerkte in der Nacht zu Mittwoch ein fahrerloses Auto an der B 5 bei Wusterhausen stehen. Sie teilte der Polizei mit, dass der Wagen offenbar einen Unfall hatte, aber weit und breit niemand zu sehen sei. Die eingesetzten Polizisten stießen dann an besagter Stelle auf einen BMW, der im Frontbereich erhebliche Schäden aufwies. Ein Fahrer oder eine Fahrerin jedoch war auch nach ihrem Eintreffen weit und breit nicht zu sehen.

Polizei sucht nach dem Fahrer

Erste Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Wagen offenbar in Richtung Berlin unterwegs war, als er aus noch ungeklärter Ursache mit der rechten Leitplanke kollidierte. Mehrere hundert Meter weiter wurde das Fahrzeug dann auf dem Grünstreifen abgestellt. Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde aufgenommen und weitere Ermittlungen nach dem Fahrer beziehungsweise der Fahrerin eingeleitet. Diese dauern weiter an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.

Von MAZ-online