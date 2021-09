B5 Höhe Wustermark: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wustermark

Der Pkw BMW befuhr Sonnabend um 9.45 Uhr die Kreisstraße aus Richtung Priort in Richtung Elstal. Der Pkw Dacia befand sich auf der Berliner Allee aus Richtung Wustermark in Richtung B5. An der Kreuzung der B5 und Kreisstraße übersah der Dacia den Vorfahrtsberechtigten BMW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer wurden verletzt, der Fahrzeugführer des Dacia wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei diesem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Von MAZonline