Fünf neue Mehrfamilienhäuser hat die Firma Vonovia im Wohngebiet am Ernst-Thälmann-Platz in Elstal gebaut. Der vorhandene Altbestand soll ab 2021 in zudem in drei Etappen saniert werden. Dafür investiert das Wohnungsunternehmen zusammengenommen mehr als 20 Millionen Euro.