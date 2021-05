Baustart für Gehweg an der Ortsdurchfahrt Hoppenrade  

Hoppenrade

Noch im Mai soll der Bau des neuen Gehweges an der Potsdamer Straße (L 204) in Hoppenrade beginnen. Die Wustermarker Gemeindevertreter haben mehrheitlich den Auftrag in Höhe von rund 984 000 Euro an die Debag GmbH aus Kloster Lehnin vergeben. Ziel sei es, alle Arbeiten bis zum Jahresende 2021 abzuschließen, sagt Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz.

Fast im gleichen Atemzug beginnt auch die Zielplanung für einen entsprechenden Gehweg in Buchow-Karpzow (L 204). Dafür stellt die Kommune rund 21000 Euro bereit. Der Bau selbst ist für 2022 geplant.

Der Wunsch besteht seit 2017

Bereits seit 2017 besteht der Wunsch der Ortsteile Buchow-Karpzow, Hoppenrade und Wustermark, die Schulwege für die Kinder aus Buchow-Karpzow und Hoppenrade, die nach Wustermark in die Grundschule „Otto Lilienthal“ gehen, sicherer zu machen. 2008/09 war der erste Versuch, einen Gehweg entlang der Landesstraße in beiden Ortsteilen zu bauen, vor allem am Votum der Hoppenrader gescheitert. Sie hatten Sorgen wegen möglicher Anliegerbeiträge.

Bisher ist innerorts in beiden Ortsteilen an der Landesstraße entweder gar kein Gehweg vorhanden oder wenn, dann entspricht er nicht den Anforderungen an Tiefe und Breite. Also werden künftig alle Fußgänger in Hoppenrade von dem neuen Gehweg profitieren. Außerdem müssen Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr den Gehweg mit dem Fahrrad benutzen, Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr können es tun.

Regenwasserbecken wird angelegt

Im Zuge der Schulwegsicherung hat die Gemeinde Wustermark Fördermittel für diese Baumaßnahmen beantragt. Für Hoppenrade ist der Zuwendungsbescheid im November 2020 vom Landesbetrieb Straßenwesen eingegangen. Außerdem bemüht sich die Gemeindeverwaltung um eine Mitfinanzierung des Landesbetriebes hinsichtlich eines zusätzlichen Regenwasserversickerungsbeckens. Denn im Laufe der Planungsphase wurde festgestellt, dass zusätzliche Arbeiten vor allem im Bereich der Regenwasserableitung (Durchörterung der Landesstraße 204, Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen) und der sich anschließenden zusätzlichen Versickerung (Herstellen eines separaten Regenwasserversickerungsbeckens östlich der Landesstraße 204) nötig sind.

Gehweg mit einigen Engstellen

In Hoppenrade ist das Bauvorhaben in zwei Abschnitte geteilt, die insgesamt rund 650 Meter lang sind. Der Gehweg wird, bis auf wenige Engstellen, die erlaubt sind, zwei Meter breit sein. Außerdem hat der Landesbetrieb Straßenwesen vorgegeben, dass keine Verkehrsinseln erlaubt sind und in den Fahrbahnbereich nicht eingegriffen werden darf. Grundstückszufahrten dürfen auf der Seite, wo der Gehweg entsteht, errichtet werden. Im Zuges des Vorhabens müssen einige Bäume gefällt werden. Entsprechende Ausgleichspflanzungen erfolgen in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, so Scholz.

