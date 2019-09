Elstal

„Element K“ ist die neueste Attraktion im Erlebnis-Dorf in Elstal. Mit dem Haus des Schreckens beginnt der Grusel-Oktober bei Karls. Bis zum 3. November können angstfreie Besucher ab acht Jahren in einer alten Container-Baracke auf dem Feld die Geschichte eines Kürbisausbruches hautnah erleben.

Dieser hat sich zugetragen, als einst ein Lkw einige Fässer von seiner Pritsche verlor und die darin enthaltene hochgiftige Flüssigkeit die Früchte des Feldes in wahre Kürbismutanten verwandelte. Gruselige Überraschungen aus allen Himmelsrichtungen lassen bei diesem Erlebnis selbst den mutigsten Geisterjäger weich werden.

Kürbisse vertreiben die Erdbeeren

Doch nicht nur alte Angsthasen kommen während des Grusel-Oktobers auf ihre Kosten. Auch die Kleinsten erschaudern mit reichlich Spaß. Zum Beispiel auf der neu gestalteten Grusel-Traktorbahn, die bei einer Fahrt über holprige Wege die gruselige Invasion der Kürbisse erleben lässt.

Die Gruseltraktorbahn wurde neu gestaltet. Quelle: privat

Mit ihrer gesamten Schauderkraft vertreiben die Kürbisse die Erdbeeren – nicht ohne dabei allerlei Staub aufzuwirbeln, wilde Wutblitze zu senden oder im Spukhaus Geister zum Leben zu erwecken.

Um ihnen Paroli zu bieten, können junge Gäste an Schminkstationen zu Schreckgespenstern werden. Kürbisschnitzaktionen, bei denen orangene Feldfrüchte in grimmige Gesichter verwandelt werden können, runden das Erlebnisangebot ab.

Halloween-Kekse und Monster-Popkorn

Karls Manufakturen haben sich auf die neue Kundschaft eingestellt und bieten mit selbst gemachtem Monster-Popcorn mit Blaubeergeschmack, Halloween-Keksen mit Kürbisgesichtern sowie grünen Monsterfladen mit Schokostückchen oder Erdbeer-Bonbons genügend Auswahl für furchtlose Naschkatzen.

Während des Grusel-Oktobers lockt zudem das Kürbis-Food-Festival mit außergewöhnlichen Gerichten wie Kürbis-Gugelhupf oder Kürbis-Pommes an die Teller. Gestärkt geht es anschließend in den Bauernmarkt, wo kreative Deko-Artikel und Accessoires warten, um an Halloween Nachbarn, Kinder oder Freunde zu erschrecken.

Zwei Gruselnächste

Am 19. und 26. Oktober stehen mit den Gruselnächten im geheimnisvoll geschmückten Erlebnis-Dorf die Höhepunkte an.

Besucher dürfen sich jeweils ab 17.30 Uhr auf verblüffende Momente mit echten Zauberern, verhexte Theatervorführungen, Kinderschminken, Grusel-Kino und Licht- und Feuer-Shows freuen.

Wer an dem Spukspektakel teilnehmen möchte, sollte schnell sein – es gibt nur ein begrenztes Ticketangebot. Eintrittskarten für furchtlose Gäste über 90 Zentimeter Körpergröße kosten 15 Euro (Jahreskarteninhaber: 10 Euro) und sind nur online unter www.karls-shop.de erhältlich.

Von MAZ