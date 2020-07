Bei Marion Hentschke steht der Brennofen mitten in der Küche

Priort

In der Küche von Marion Hentschke wird besonders heiß gebacken. Bei bis 1200 Grad Celsius kommen die Stücke in den Ofen. Kleine Blumen, Schlittschuhe, und eine neues Namensschild für die Eingangstür. Alles aus Ton und alles selbst gestaltet. „Eigentlich wollten wir das Gartenhaus schon längst in mein kleines Töpferatelier umbauen. Bis es fertig ist, muss ich meine Werke halt in der Küche brennen“, sagt die 67-Jährige. Der große Brennofen steht also mitten in der Küche. Ehemann Georg habe sich damit abgefunden.

„Meistens fange ich am Abend mit dem Brennen an, dann kann ich die Fenster offen lassen und es wird nicht zu warm im Haus“, so Hentschke. Ein Brennvorgang dauert mehrere Stunden. Dabei sei das langsame Abkühlen der Tonexponate der zeitintensivere Vorgang.

Ihre Leidenschaft entdeckte sie bei einem Seminar

Zum Töpfern kam die Priorterin aus einer Laune heraus. „Ich hatte 2012, zusammen mit meinen Geschwistern ein Töpfer-Seminar in Tangermünde besucht. Da wusste ich: Wenn ich in Rente gehe, möchte ich töpfern“, erinnert sich Hentschke. Wieder zu Hause angekommen, fing sie an zu experimentieren und erste Schalen, Blumentöpfe und Tonblätter zu gestalten. „Ich habe mir dann relativ schnell einen kleinen Brennofen bei Ebay gekauft, um die fertigen Sachen nicht immer zum Brennen weggeben zu müssen“, sagt sie. Der Ofen brannte irgendwann durch und Marion Hentschke investierte in einen neuen und größeren Ofen.

Auch diese kleinen Tonhüte hat Marion Hentschke selbst gemacht. Quelle: Danilo Hafer

Für den Rohbrand wird dieser auf knapp 900 Grad aufgeheizt. Damit Objekte auch einen Winter vor Tür überstehen würden, wird sogar eine Temperatur von 1200 Grad benötigt. „Der Brennvorgang dauert dann etwa 24 Stunden. Da braucht man schon viel Geduld. Eben mal schnell etwas Brennen, das geht nicht“, sagt Hentschke.

„Beim Töpfern kann ich entspannen“

Neue Ideen umzusetzen, das mache der 67-Jährigen am meisten Spaß. Und: „Beim Töpfern kann ich entspannen. Meist setzte ich mich an Schlechtwettertagen oder nach der Hausarbeit an meinen Töpferplatz.“

Dabei kommt nicht immer alles, was Hentschke in ihren Ofen packt auch heil wieder heraus. „Natürlich geht auch mal was zu Bruch. Das passiert vor allem bei Kugeln, wenn sie noch zu feucht sind, oder Luft im Ton ist“, sagt sie.

Der Brennofen steht mitten in der Küche. Quelle: Danilo Hafer

Manchmal kann durch ein Missgeschick aber auch etwas Neues entstehen. So kippte bei einem Brennvorgang einmal eine Blüte um und fiel auf eine danebenliegende. Im Ofen haben sich beide Blüten miteinander verbunden.

Viele ihrer Tonobjekte finden sich in Haus von Garten wieder. Doch auch bei Freunden und Verwandten sind die selbstkreierten Objekte begehrt. „Wenn in Priort der Weihnachtsbaum aufgestellt wird, bin ich inzwischen auch mit einem kleinen Stand vertreten, an dem ich meine Tonsachen verkaufe“, so die 67-Jährige

1991 zog Marion Hetschke von Stendal nach Berlin, arbeitete dann bei der BVG. Seit 2008 lebt sie mit ihrem Mann in Priort, dort haben sie ein Haus gebaut. „Wir fühlen uns hier wohl. Und langweilig wird uns auch nicht. Im Haus und auf dem Grundstück gibt es genug zu tun“, sagt sie.

Aktuell bereitet Marion Hentschke die Weihnachtsdekoration vor. Die kleinen Schlittschuhe aus Ton liegen schon im Ofen.

Von Danilo Hafer