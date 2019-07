Wustermark Wustermark - Blühpaten besuchen ihre Bienenwiese Der Wustermarker Landwirt Uwe Jürgens lud sich 50 Leute auf seinen Acker. Er setzt auf Blühstreifen und hat dafür viele Unterstützer gefunden. Ideelle und finanzielle.

Die Blühpaten schauen sich bei Landwirt Uwe Jürgens in Wustermark an, was aus ihren Spenden geworden ist. Quelle: privat