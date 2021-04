Friedenssteine statt Ostermarsch: Da aufgrund der Coronapandemie die Teilnahme an den traditionellen Ostermärschen in diesem Jahr nicht möglich war, ersannen die Linken aus Wustermark eine andere Idee, um ihre Friedensbotschaften zu den Menschen zu bringen. Sie verteilten rund 70 kunterbunt gestaltete Steine in der Gemeinde.