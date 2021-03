Zeestow

Die Anwohner im Dorf Zeestow kennen es seit Jahrzehnten zur Genüge: Tagtäglich schieben sich 40-Tonner durch den kleinen Ort, quälen sich um die 90-Grad-Kurve, um dann in Richtung B 5 zu entschwinden. Sie kommen in der Regel aus dem Güterverkehrszentrum (GVZ) Wustermark.

Unter dieser Situation leidet die Lebensqualität in Zeestow. Doch Abhilfe ist in Sicht, auch wenn es noch ein paar Jahre dauern wird. Wustermark will in Kooperation mit Brieselang dafür sorgen, dass die Lkw künftig nicht mehr durch Zeestow fahren müssen, sondern den Kuhdammweg vom GVZ in Richtung L 202 nutzen, dabei die Autobahn und den Havelkanal überqueren und auf diese Weise das Dorf umfahren. Momentan ist diese Verkehrsführung noch nicht möglich, weil die Straße und auch die Brücken zu schmal sind und nur einen einspurigen Verkehr zulassen, der jetzt in Richtung GVZ verläuft.

Fördermittel erhalten

In Vorbereitung darauf sind bereits ein Teil der Rostocker Straße saniert und ein Kreisverkehr an der Einmündung Kuhdammweg errichtet worden. Nun ist ein weiterer wichtiger Schritt getan, um das Projekt voranzutreiben. „Wir haben dazu jetzt den Fördermittelbescheid erhalten“, sagt Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. 8,5 Millionen Euro stehen zur Verfügung, um die Kuhdammbrücke über den Havelkanal zu verbreitern und den Kuhdammweg von der Brücke zur L 202 samt neuer Anbindung zu errichten.

Insgesamt geht man derzeit von einem Kostenrahmen in Höhe von rund 12 Millionen Euro aus. Jetzt ist drei Jahre Zeit, das Projekt zu realisieren. Im vierten Quartal 2023 oder im ersten Quartal 2024 könnten die Baumaßnahmen beendet sein. Die Gemeinde Brieselang beteiligt sich an dem Projekt finanziell.

Ausschreibung beginnt bald

„Wir werden jetzt die europaweite Ausschreibung durchführen und rechnen im Herbst mit dem Ergebnis“, so Scholz. In diesem Jahr sollen die gesamten bauvorbereitenden Maßnahmen erfolgen. Dazu gehört unter anderem, die Schutthalden, die aus dem Bau des Havelkanals in den 50er-Jahren resultieren, zu beseitigen.

Nach bisherigem Stand soll als erstes die Brücke verbreitert werden von jetzt 4,50 Metern Fahrspurbreite auf acht Meter. Mehrere Varianten waren dazu untersucht worden wie Scholz sagt, ausgewählt wurde die wirtschaftlichste. Das bedeutet: Die Brücke wird ausgeschoben und auf einem Platz, den man gegenwärtig vorbereitet, abgestellt.

Brücke wird aufgesägt

„Dann wird die Brücke in der Mitte aufgesägt und mit Stahlteilen verbreitert und wieder eingeschoben. Es ist also keine neue Brücke.“ Die hätte nämlich rund 5,9 Millionen Euro gekostet, für die jetzige Variante werden 4,85 Millionen Euro fällig. Ursprünglich ging man von 2,1 Millionen Euro aus. Doch der schlechte Baugrund verteuert das Vorhaben, denn es sind zusätzliche Bohrpfähle im Rampenbereich nötig.

Verteuert gegenüber den allerersten Ideen von 2016 hat sich aber auch der Straßenbau. Der Abschnitt von der Brücke zur L 202 wird nun komplett neu gebaut. Rund 7 Millionen Euro Gesamtkosten werden dafür veranschlagt. Unter anderem der schlechte Baugrund und die archäologischen Untersuchungen fallen dabei stark ins Gewicht.

Falls es optimal laufen sollte, würde man nach Fertigstellung des Bauabschnittes mit der Verbreiterung der Brücke über die Autobahn beginnen. „Das Projekt liegt schon zwei Jahre vor, aber wir haben noch keine Aussage vom Bund“, sagt Wolfgang Scholz. Offen ist nämlich nach wie vor, ob die Brücke für eine sechsspurige Autobahn ausgelegt werden soll oder für eine vierspurige, wie es jetzt der Fall ist.

Entlastung vom Schwerlastverkehr

„Wir erwarten letztlich eine deutliche Entlastung vom Schwerlastverkehr“, sagt der Brieselanger Gemeindevertreter Harald Brockmann (FW), der auch dem Zeestower Ortsbeirat angehört. Allerdings weist er darauf hin, dass auf die Zeestower noch eine längere Durststrecke hinzu kommt.

Denn während der Baumaßnahmen wird der Lkw-Verkehr vermutlich noch einmal zunehmen. „Das wird durchaus eine Herausforderung“, sagt Brockmann. Denn die L 202 lässt sich nicht sperren für Lkws und so bliebe nur eine Ausschilderung, die die Nutzung der B 5 empfiehlt. Scholz sichert zu, dass man eine weiträumige Umleitung ausweisen wolle, er könne aber nicht dafür garantieren, dass ortskundige Fahrer nicht trotzdem durch Zeestow fahren.

Harald Brockmann hofft, dass 2025/26 alles fertig sein wird. Parallel dazu soll auch das alte Rittergut bis dahin saniert und zu einem attraktiven Wohnstandort umgestaltet werden. Nicht zuletzt sei geplant, die jetzige L 202 durch das Dorf in eine Gemeindestraße umzuwandeln – nach vorheriger Erneuerung. „Wenn alles fertig ist, dann haben wir eine gute Infrastruktur geschaffen“, so Brockmann.

Von Andreas Kaatz